Для жителей тартуского общежития смягчили ограничения

Для тех близко контактировавших с заболевшими лиц, которые в течение двух недель соблюдали ограничения на передвижение и у них не проявились симптомы COVID-19, в дальнейшем будут действовать общереспубликанские ограничения для здоровых людей.

В отношении лиц, которые 29 апреля или позднее контактировали с людьми, чей тест на коронавирус оказался положительным, в дальнейшем будут действовать ограничения для круга близких контактов, перечисленные в пункте 4 распоряжения 52 руководителя чрезвычайного положения.

Также больше нет необходимости в пункте, которые обязует применять ограничения на передвижение к тем жителям общежития, которые ждут результатов тестов, поскольку на данный момент протестированы уже все.

Здоровые жильцы общежития в дальнейшем смогут общаться с другими людьми, соблюдая только общегосударственные ограничения, кроме того, отменяется требование обозначать территорию вокруг общежития, по которой могут передвигаться люди, близко контактировавшие с заболевшими, поскольку в дальнейшем такие жесткие ограничения на свободу передвижения применяться не будут.

Прежнее распоряжение в отношении Раатусе, 22 было изменено потому, что большинство жильцов общежития здоровы, однако по-прежнему необходимо применять ограничения к тем лицам, чьи тесты, сделанные 29 апреля или позже, показали положительный результат.

Введенные распоряжением меры действуют вплоть до изменения распоряжения, необходимость в котором оценивается не реже, чем раз в две недели. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!