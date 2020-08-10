Для всей семьи: владельцы частных лесов проведут в Таллинне День леса

День леса для всей семьи дает возможность всем желающим пополнить свои знания о лесе и получить представление о повседневной жизни лесовиков. Вы сможете познакомиться с мощной лесной техникой, принять участие в мастер-классах и семинарах, а также обменяться мыслями с экспертами-лесоводами. Также будет объявлен лучший лесохозяйственник 2020 года, и силами померятся лучшие спортсмены-лесорубы Эстонии.

Председатель правления Союза частных лесов Эстонии Андо Ээлмаа подчеркивает, что все жители Эстонии несомненно заинтересованы в передаче грядущим поколениям комфортной жизненной среды и здоровых и жизнеспособных лесов. ”Лес может предоставить превосходные возможности для решения существующих сегодня проблем изменения климата. Помимо этого, лес помогает сохранить многие блага, которыми мы ежедневно пользуемся, — будь то культурные, экономические или социальные. В рамках Дня леса можно будет увидеть и услышать, как люди этой сферы деятельности трудятся во имя обеспечения устойчивого развития лесов”, — говорит Ээлмаа. И добавляет, что в рамках Дня леса для всей семьи можно будет ознакомиться со всем тем, что происходит в лесах и лесном хозяйстве, а также пообщаться со специалистами лесного сектора. ”Мероприятие предлагает хорошие возможности для получения ответов на возникшие вопросы от людей, источником повседневного дохода которых является лес”, — заверяет Ээлмаа.

В связи с ускоряющимися процессами урбанизации многие люди отдалились от сельской жизни. Однако у многих сохранилось желание ходить в лес и быть в курсе того, что с ним связано. К сожалению, постоянная нехватка времени делает это сложным. ”И несмотря на то, что древесина во многих сферах деятельности ценится, как экологически чистый материал, люди начинают утрачивать понимание того, откуда она берется. День леса для всей семьи даст хорошее представление о том, как в эстонских лесах ведется хозяйственная деятельность и осуществляется уход за лесом. Проведение мероприятия в городской среде предлагает превосходные возможности освежить свои знания о лесоводстве также людям с быстрым темпом жизни”, — говорит Ээлмаа.