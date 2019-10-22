Для всей семьи: в воскресенье в Таллинне состоится День безопасности

«Осень полна красок, новых начинаний и увлекательных занятий, однако вместе ней возвращаются и опасности, о которых мы забываем летом. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы напомнить о правилах, которые обязаны знать все. Поэтому мы уже второй год проводим День безопасности, где в сотрудничестве с различными партнерами предлагаем нашим всем возможность освежить свои знания и познакомиться с интересными профессиями», - рассказала представитель клуба FC Flora Катрин Лагерест.

«Приглашаем всех принять участие в интересных мастерских, занятиях и играх!» - добавила она.

Кульминацией дня станет большая футбольная баталия, в которой в гости к FC Flora приедет городская команда из Пайде. Это крайне важный матч для флорасцев, так как в случае победы они гарантируют себе звание чемпиона Эстонии.