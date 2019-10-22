Для всей семьи: в воскресенье в Таллинне состоится День безопасности

В воскресенье, 22-го октября, с 14 до 17 часов на стадионе Лиллекюла в Таллинне состоится насыщенный событиями День безопасности, организованный в сотрудничестве клуба FC Flora и управы столичного районе Кристийне. Вход для всех бесплатный!
Район Кристийне будет представлен Молодежным центром, который предоставит возможность изготовить авторские отражатели. Организаторы также подготовили множество других интересных занятий для гостей всех возрастов!
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе пригласил всех жителей района на это масштабное мероприятие. «Осень – лучшее время, чтобы напомнить всем, как избежать различных опасностей и быть к ним готовым. На месте будут представители Департамента полиции и погранохраны, фирма Autosõit, Таллиннская высшая школа здравоохранения, Красный Крест, куклы-талисманы и многие другие. Вместе с Молодежным центром мы планируем организовать обсуждение и собрать идеи относительно дизайна скейт-парка, который будет построен в Кристийне. Воскресенье обещает стать по-настоящему интересным днем, полным занятий для всей семьи», - пояснил Рийбе. «Благодарим футбольный клуб FC Flora за большой постоянный вклад в объединении общества и развитии нашей молодежи».
«Осень полна красок, новых начинаний и увлекательных занятий, однако вместе ней возвращаются и опасности, о которых мы забываем летом. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы напомнить о правилах, которые обязаны знать все. Поэтому мы уже второй год проводим День безопасности, где в сотрудничестве с различными партнерами предлагаем нашим всем возможность освежить свои знания и познакомиться с интересными профессиями», - рассказала представитель клуба FC Flora Катрин Лагерест.
«Приглашаем всех принять участие в интересных мастерских, занятиях и играх!» - добавила она.
Кульминацией дня станет большая футбольная баталия, в которой в гости к FC Flora приедет городская команда из Пайде. Это крайне важный матч для флорасцев, так как в случае победы они гарантируют себе звание чемпиона Эстонии.
Как заработать $2,7 млрд к 35 годам: история Павла Дурова
Медики установили, какой вред нанес сестрам Хачатурян их отец
Российская синхронистка погибла во время тренировки
Вся семья прокурора погибла в огне