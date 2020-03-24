Для возвращения граждан Украины на родину состоится третий рейс Таллинн-Киев

rus.delfi.ee EST

VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

При содействии Посольства Украины в Эстонии, компанией SkyUp Airlines будет осуществлен третий дополнительный специальный рейс по маршруту Таллинн-Киев с целью возвращения граждан Украины на родину в связи с распространением коронавируса, сообщает посольство.