Для восстановления в больницах планового лечения там должно быть порядка сотни ковид-пациентов

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма признает, что большое количество больных COVID-19 оказывает негативное влияние на плановое лечение по всей Эстонии.

"Борьба с COVID-19 во всех больницах идет за счет другого лечения", — отмечает Хярма. Сейчас не помогло бы даже снижение числа находящихся на стационарном лечении на пару сотен — ковидных больных и тогда было бы слишком много, и возможность лечения других пациентов пришлось бы ограничивать.

По оценке Хярма, нормальная деятельность больниц начнет восстанавливаться тогда, когда число ковид-пациентов снизиться до сотни. По состоянию на четверг их было 639.

При нынешнем коэффициенте заражаемости эксперт Научного совета Марио Кадастик прогнозирует, что только в реанимации к концу месяца будет лежить около 100 человек.

Пациенты распределяются между больницами

Руководство разрешением кризиса разделено между Пыхьяским и Лыунаским медицинскими штабами. По словам министра здравоохранения и туда Танеля Кийка, в настоящее время самая критическая ситуация в Таллинне и в более широком смысле — в Пыхьяском штабе.

Критической ситуация является и в Ида-Вируском уезде, который входит в ведение Лыунаского штаба.

В остальном Лыунаском регионе еще есть свободные больничные места, куда перенаправляются пациенты из Пыхьяского региона.

В перевозке больных есть своя проблема: в то время, пока Скорая помощь перевозит людей из одного города в другой, она не может реагировать на вызов. Сейчас идет поиск решения, как освободить Скорую помощь от этой нагрузки.

"Можно утверждать, что сейчас у нас без вакцинации при том же показателе заболеваемости было бы в больницах примерно на 100 пациентов больше, чем сейчас", — сказал министр.

Острее стояла бы проблема заболеваемости среди медиков.

Влияние вакцинации на обуздание пандемии, по словам министра, будет заметно во второй половине весны, но уже сейчас ее влияние на ситуацию в домах по уходу весьма заметно.

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