17.10.2019, 15:30

Для услуг инватакси закупают специальные автомобили


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Для услуг инватакси закупают специальные автомобили
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Партнер Таллинна "Тулика таксо" приобрел три ”Фольксвагена”, специально оборудованных для перевозки людей в инвалидных креслах, а к весне парк пополнится еще семью новыми автомобилями, передает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что цель города — сделать услугу перевозки людей с особыми потребностями лучше и удобнее, чему специально оснащенные автомобили будут, несомненно, способствовать.

"По итогам тендера услугу таких перевозок будет оказывать "Тулика таксо", с которым заключен договор на пять лет, до 30 июня 2024 года, — сообщила Бешкина. — С 1 июля этого года город также ввел новые ставки использования услуги социальной перевозки. Теперь из средств городского бюджета оплачивают перевозки на сумму до 190 евро в месяц. К этой сумме добавляется самофинансирование клиента, которое составляет одну четверть от стоимости каждой поездки".

Член правления АО "Тулика таксо" Анне Ребане отметила, что фирма инвестирует в специальные такси 400 тысяч евро и заказ такого такси должен быть для передвигающихся в инваколясках людей не сложнее заказа обычного такси. Теперь уже не придется заказывать инватакси загодя, за 48 часов. Фирма стремится обеспечивать доступность машин в диапазоне от 7 часов утра до 8 часов вечера, а если она нужна на определенное время, то, на всякий случай, неплохо сделать предварительный заказ. Заранее заказывать такси нужно и для ночной поездки.

Услуга оказывается людям с глубокой степенью инвалидности по зрению, глубокой или тяжкой инвалидностью ввиду расстройств опорно-двигательного аппарата, которые перемещаются за пределами дома на коляске или с опорной рамой.

Новые такси имеют пандусы и низко расположенные полы. На инвакресле можно въехать в него через заднюю дверь по пандусу, оставаясь во время езды в кресле-коляске. Кресло и пассажир закрепляются ремнями безопасности. Водители специальных такси прошли дополнительное обучение, в том числе по оказанию первой помощи и особенностям перевозки людей с расстройствами здоровья различной степени.

Перевозки осуществляются в пределах административных границ Таллинна и 30 километров от них.

Заказать инватакси можно по телефону 6 12 0030 или электронной почте по адресу: info@tulika.ee, а люди с расстройством слуха могу прислать смс-сообщение на номер 53002728.

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