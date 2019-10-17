Для услуг инватакси закупают специальные автомобили

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что цель города — сделать услугу перевозки людей с особыми потребностями лучше и удобнее, чему специально оснащенные автомобили будут, несомненно, способствовать.

"По итогам тендера услугу таких перевозок будет оказывать "Тулика таксо", с которым заключен договор на пять лет, до 30 июня 2024 года, — сообщила Бешкина. — С 1 июля этого года город также ввел новые ставки использования услуги социальной перевозки. Теперь из средств городского бюджета оплачивают перевозки на сумму до 190 евро в месяц. К этой сумме добавляется самофинансирование клиента, которое составляет одну четверть от стоимости каждой поездки".

Член правления АО "Тулика таксо" Анне Ребане отметила, что фирма инвестирует в специальные такси 400 тысяч евро и заказ такого такси должен быть для передвигающихся в инваколясках людей не сложнее заказа обычного такси. Теперь уже не придется заказывать инватакси загодя, за 48 часов. Фирма стремится обеспечивать доступность машин в диапазоне от 7 часов утра до 8 часов вечера, а если она нужна на определенное время, то, на всякий случай, неплохо сделать предварительный заказ. Заранее заказывать такси нужно и для ночной поездки.

Услуга оказывается людям с глубокой степенью инвалидности по зрению, глубокой или тяжкой инвалидностью ввиду расстройств опорно-двигательного аппарата, которые перемещаются за пределами дома на коляске или с опорной рамой.