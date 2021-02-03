Для тех, кто всегда мечтал стать блогером: в четверг стартует онлайн-медиалагерь ”OBJEKT Live”

Программа начинается в четверг, 4 февраля, вечером в дигитальной среде Zoom и Discord и завершается в среду, 10 февраля. Для участия приглашаются команды активных людей, у которых есть свой медиапроект или идея его создания. OBJEKT организует этот проект для талантов, авторов и создателей, заинтересованных в новых решениях, которые сделают жизнь в сфере медиакультуры легче и удобнее.

В качестве спикеров проекте примут участие популярные и авторитетные журналисты, теле- и радиоведущие и основатели популярных проектов, среди которых Елена Соломина, Юлия Родина, Михаил Комашко, Тим Старк и другие. Для поддержки участников после лагеря с ними будут работать менторы, чтобы задуманная идея точно была реализована.

”Социальные сети изменили наше понимание о медиа, дали возможность высказываться и делится информацией в совершенно разных форматах. Чтобы развиваться и развивать, в частности гражданскую журналистику и культуру инфопотребления — нужно понимать основы создания контента. Именно поэтому так важно наладить контакт и обмен знаниями между опытными медиалюдьми и начинающими звездами”, — прокомментировала Яна Будковская, основатель творческого хаба OBJEKT.

Молодые люди видят медиакультуру с совершенно иной точки зрения. Они находят проблемы и решения в тех сферах, которые традиционные СМИ могут упустить. С другой стороны, качественный контент зиждется на законах сторителлинга, требует хорошего знания технологий и алгоритмов продвижения. Данный проект дает участникам прекрасную возможность развития навыков коммуникации, сотрудничества или их применения.

Мероприятие будет проходить онлайн, поэтому принять участие можно находясь в любом городе. Регистрация открыта до 2 февраля. Прямые эфиры с некоторых сессий публично доступны бесплатно на Facebook странице OBJEKT.

Для дополнительной информации: Владислав Виртонен, vladislav@objekt.is

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