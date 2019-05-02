02.05.2019, 19:42

Для составителей детальных планировок будут устанавливаться сроки


rus.delfi.ee
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Для составителей детальных планировок будут устанавливаться сроки
фото иллюстративноеEskiis: TPR

С 1 мая Таллиннский департамент городского планирования ввел обновление в регистр планировок, позволяющее установить с инициаторами и разработчиками детальных планировок обратную связь и ставить задания, например, по дополнению или изменению материалов предложения.

В зависимости от объема дополнения и изменений будут устанавливаться сроки выполнения задания.

"Это имеет целью, — пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, — недопущение ситуаций, когда рассмотрение планировок на этапе их составления и внесения изменений затягивается на неопределенные сроки".

Новшество упрощает сотрудничество проектировщиков и официальных учреждений в процессе рассмотрения планировок, позволяет отслеживать все этапы работы над ними. Ибо зачастую при проверке жалоб на затяжку рассмотрения оказывается, что дело стоит вовсе из-за заказчика или выбранного им бюро планирования. Теперь задание на разработку планировки будет даваться вместе со сроком его исполнения в течение не более года с момента инициирования планировки. Окончательное решение будет приниматься в течение не более трех лет.

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