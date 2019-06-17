Для съемок фильма Нолана могут потребоваться еще несколько улиц

В случае, если команда режиссера Кристофера Нолана не сможет договориться с властями Таллинна по закрытию Лаагна теэ, есть возможность произвести съемки на некоторых других дорогах.
Директор Эстонского института кино Эдит Сепп сказала Delfi, что решение города по съемкам на Лаагна теэ будет известно в начале недели, то есть сегодня или завтра.
Если к договоренности прийти не удастся, то, по ее словам, стороны могут обсудить вариант с другими дорогами.
На вопрос, о каких трассах может идти речь, Сепп ответила, что до тех пор, пока власти не приняли решение, об этом говорить рано.
Департамент шоссейных дорог подтвердил, что представители съемочной группы в самом деле к ним обращались. ”Департамент старается помочь кинематографистам найти решения и очень надеется, что стороны достигнут устраивающий всех результат”, — сказала пресс-секретарь ведомства Кай Симсон.
Напомним, что съемки фильма Кристофера Нолана "Tenet" будут проходить в Эстонии до конца июля. В прокат картина должна выйти летом будущего года.
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