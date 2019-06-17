Для съемок фильма Нолана могут потребоваться еще несколько улиц

Директор Эстонского института кино Эдит Сепп сказала Delfi, что решение города по съемкам на Лаагна теэ будет известно в начале недели, то есть сегодня или завтра.

Если к договоренности прийти не удастся, то, по ее словам, стороны могут обсудить вариант с другими дорогами.

На вопрос, о каких трассах может идти речь, Сепп ответила, что до тех пор, пока власти не приняли решение, об этом говорить рано.

Департамент шоссейных дорог подтвердил, что представители съемочной группы в самом деле к ним обращались. ”Департамент старается помочь кинематографистам найти решения и очень надеется, что стороны достигнут устраивающий всех результат”, — сказала пресс-секретарь ведомства Кай Симсон.

Напомним, что съемки фильма Кристофера Нолана "Tenet" будут проходить в Эстонии до конца июля. В прокат картина должна выйти летом будущего года.