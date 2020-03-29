Для Сааремаа и Муху ввели новые ограничения

Целью ужесточения чрезвычайного положения является необходимость дополнительно ограничить локальное распространение вируса и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Это поможет защитить жизни и здоровье жителей Сааремаа и волости Муху. По данным Департамента здоровья, за сутки самое большое количество случаев заражения коронавирусом было выявлено на Сааремаа (34). По состоянию на утро 28 марта заразившихся там было 217, что составляет примерно столько же, как во всем Харьюском уезде.

C воскресенья на Сааремаа и в волости Муху могут оставаться открытыми только продуктовые магазины, аптеки, торговые точки предприятий связи, банковские конторы, почтовые автоматы и конторы, магазины, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинские товары, а также магазины оптики. Строительные магазины могут оставаться открытыми только для торговли из люка или со склада, а также для заказов товара на дом. Торговый зал магазина должен быть закрыт. Открытыми могут остаться садоводческие магазины.



Все остальные магазины и рынки должны быть закрыты для посетителей. Ограничение не распространяется на персонал и владельцев, чтобы интернет-магазины могли продолжать работать.

С воскресенья в заведениях общепита нельзя будет есть на месте, разрешена только продажа еды на вынос и курьерская доставка ее на дом.