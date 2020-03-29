Для Сааремаа и Муху ввели новые ограничения

С воскресенья должны быть закрыты все заведения сектора обслуживания, работа в которых требует непосредственного контакта между людьми: услуги эстетической хирургии, услуги красоты (например парикмахерские, педикюр, маникюр, косметические услуги, салоны татуировки и солярии), а также массажи и другие восстановительные услуги, оказываемые не по медицинским показаниям.

Также разрешены социальные услуги и услуги здравоохранения, суповые кухни, продуктовая помощь, патронажные услуги, услуги для детей и взрослых с особыми потребностями, а также лечебные и реабилитационные услуги.

С воскресенья для посетителей закрыты также библиотеки.Сааремаасцы должны находиться дома, выходить разрешено только в продуктовые магазины, аптеки, к врачу. На работу ходить можно, если удаленная работа невозможна. Разрешено водить детей в детский сад и обратно. При необходимости можно выходить, чтобы заботиться о пожилых, людях с особыми потребностями и других нуждающихся в помощи, при этом необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Также можно выходить на улицу семьей или вдвоем — на прогулку или для занятий спортом. С домашним животным можно ходить гулять или к ветеринару. Разрешено ходить на почту или к почтовому автомату. Разрешено передвигаться по своему саду или участку, разрешены домашние лесные и сельскохозяйственные работы, садоводство и рыбалка.

Выходя из дома, необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ. На улице действует общее правило 2+2, в соответствии с которым в общественных местах можно передвигаться группами не более двух человек, придерживаясь дистанции минимум в 2 метра.

За соблюдением мер, введенных в рамках чрезвычайного положения, будут следить охранники правопорядка, которые начнут выборочно проверять находящихся на улице людей. Если человек не выполняет введенные требования, полиция сделает ему предписание. Если это не поможет, то в качестве следующей меры воздействия будет применяться штраф до 2000 евро. Люди, нарушающие ограничения, будут привлечены к ответственности.

Необходимость этих мер будет оцениваться каждые две недели.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!