Для приезжающих из Финляндии, Латвии и Литвы карантин не понадобится. Но если ехать в Латвию понадобится изоляция

"На этой неделе Эстония сделала предложение Финляндии, Латвии и Литве повысить допустимый для безкарантинного передвижения между странами коэффициент заражения коронавирусом до 25 на 100 000 человек. Литва согласилась, Финляндия тоже установила сегодня вечером новый показатель. Латвия же осталась на прежних позициях — 16 на 100 000", — написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в социальных сетях.

"В связи с этим, учитывая завтрашнее число 14-дневной кумулятивной заболеваемости в Эстонии, в ночь с пятницы на субботу начнет действовать требование самоизоляции для прибывающих из Эстонии в Латвию, от которого будут освобождены жители Валга и Валки, транзитные пассажиры и едущие на работу", — подчеркнул Рейнсалу.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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