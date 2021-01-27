Для пожилых жителей волости Саку поездка на поезде будет более дешевой

”Я очень рад, что местные самоуправления желают все больше способствовать экологичному движению, — сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго. — Наше плодотворное сотрудничество с волостью Саку с февраля расширится еще больше”.

Согласно новому договору, жители волости Саку в возрасте 65 лет и старше начиная с февраля смогут ездить на поездах Elron в юго-западном и западном направлении в пределах I-IV зон со скидкой 50%.

”Данная скидка добавится к льготам, предлагаемым для людей старшего возраста со стороны Elron, и это означает, что из Саку до Таллинна можно будет доехать за 80 центов и из Кийза до Таллинна — за 90 центов. Используя билетный аппарат, в случае этих цен можно будет получить еще и дополнительную скидку 10%. Таким образом, можно сказать, что из Таллинна до Рапла или же в западном направлении из Таллинна до Рийзипере или Палдиски можно будет доехать очень дешево”.

Для получения скидки потребуется персонифицированная Единая карточка и удостоверяющий личность документ. Одноразовые билеты со скидкой от волости Саку можно будет купить прямо в поезде, а периодические билеты будут доступны на сайте pilet.ee.

Для жителей волости Саку в возрасте до 19 лет продолжит действовать право на бесплатную поездку на поездах юго-западного и западного направлений в пределах II и III зон. Для бесплатной поездки на поезде будет необходимо валидировать свою персонифицированную Единую карточку или ученический билет с функцией Единой карточки. Последний подходит и в качестве удостоверяющего личность документа. Дешевле чем обычно молодые жители волости Саку смогут ездить и в I или IV зонах. Для этого им понадобится купить билет посредством проездной карты в билетном автомате или же в случае отсутствия проездной карты у работника по обслуживанию клиентов.

Льготные периодические билеты можно будет купить на сайте pilet.ee

”Как молодые, так и пожилые жители волости Саку смогут использовать и периодические билеты. Приобрести их можно будет в среде pilet.ee на Единую карточку, и в таком случае билет будет необходимо выбрать в соответствии с начальной и конечной зоной своей поездки. При этом для молодых жителей волости Саку начиная с 1 февраля билеты еще немного подешевеют. Поэтому мы советуем всем тем, кто использует поезд более часто, приобрести для себя именно периодический билет, который будет действовать среди прочего и на восточном направлении”.