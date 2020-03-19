19.03.2020, 18:10

Для попавших в ловушку в Португалии эстонских спортсменов найдено решение


Гуннар Лехисте
EST
Для попавших в ловушку в Португалии эстонских спортсменов найдено решение
В Португалии рейса домой ожидает и Екатерина МиротворцеваMarko Mumm/EKJL

Группа эстонских легкоатлетов, застрявших в Португалии из-за введенных ограничений в передвижении, в субботу вернутся домой.

Президент Эстонского союза легкой атлетики Эрих Тейгамяги активно занимался решением проблемы три дня, и к сегодняшнему дню за эстонскими спортсменами организован чартерный рейс.

Вылет из Фаро самолетом авиакомпании SmartLynx запланирован на субботу в 14 часов по местному времени.

Возвращением нескольких групп эстонских легкоатлетов домой занималась также и спецкомиссия правительства.

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