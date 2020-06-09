09.06.2020, 19:20

Для поддержки семьи погибшего Вирго Рягастика был открыт банковский номер счета

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Lihula tulistamine
Lihula tulistamineFoto: Kretel Kuusk

По просьбе Тоомпеаской дружины Кайтселийта для поддержки семьи погибшего в Лихула Вирго Рягастика был открыт банковский номер счета.

Номер счета EE 161010011858590220, получатель Garri-Kerto Rägastik.

Вирго Рягастик погиб в ночь на воскресенье в Лихула, когда стал преследовать на мотоцикле совершившего аварию Микка Тарраста. Тарраста подозревают в том, что он застрелил Рягастика и проезжавшую мимо на машине Юлле Хейнвер. Еще три человека получили ранения, среди них два ребенка.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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