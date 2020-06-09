Для поддержки семьи погибшего Вирго Рягастика был открыт банковский номер счета(3)
По просьбе Тоомпеаской дружины Кайтселийта для поддержки семьи погибшего в Лихула Вирго Рягастика был открыт банковский номер счета.
По просьбе Тоомпеаской дружины Кайтселийта для поддержки семьи погибшего в Лихула Вирго Рягастика был открыт банковский номер счета.
Номер счета EE 161010011858590220, получатель Garri-Kerto Rägastik.
Вирго Рягастик погиб в ночь на воскресенье в Лихула, когда стал преследовать на мотоцикле совершившего аварию Микка Тарраста. Тарраста подозревают в том, что он застрелил Рягастика и проезжавшую мимо на машине Юлле Хейнвер. Еще три человека получили ранения, среди них два ребенка.
Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.
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