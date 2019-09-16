Для переписи населения в 2021 году будут использовать новый метод

Председатель комиссии Яак Валге отметил, что конкретный метод выбран еще не был. ”В качестве варианта мы рассматриваем перепись населения и жилых помещений, полностью основанную на данных регистров, так как в Эстонии единая система регистров работает хорошо. Базы данных связаны между собой посредством уникальных кодов. В то же время, в регистрах отсутствуют данные об уровне владения эстонским языком и иностранными языками, а также другая информация. Для получения этой информации необходимо провести замещающее выборочное исследование, но и оно не поможет собрать информацию о каждом человеке”, — сказал Валге.

​По утверждению Валге, ученые также отметили, что такую важную информацию, как например об эмиграции, с помощью находящихся в регистрах данных точно собрать не удалось.

Второй рассматриваемый вариант — основанная на данных регистра перепись, скомбинированная с опросом. Но здесь, по мнению Валге, может крыться своя опасность: люди склонны приукрашать или и вовсе предоставлять ложные данные. ”По мнению комиссии, посредством такого метода мы все же получим более хороший результат. Мы советуем использовать этот метод”, — сказал Валге.