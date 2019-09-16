Для переписи населения в 2021 году будут использовать новый метод

Комиссия Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости ознакомилась с различными методами для переписи населения в 2021 году. Наиболее подходящим комиссия признала частично основанный на регистре метод, при котором у населения запрашивают конкретные данные, которые в регистрах неполные или отсутствуют.
Председатель комиссии Яак Валге отметил, что конкретный метод выбран еще не был. ”В качестве варианта мы рассматриваем перепись населения и жилых помещений, полностью основанную на данных регистров, так как в Эстонии единая система регистров работает хорошо. Базы данных связаны между собой посредством уникальных кодов. В то же время, в регистрах отсутствуют данные об уровне владения эстонским языком и иностранными языками, а также другая информация. Для получения этой информации необходимо провести замещающее выборочное исследование, но и оно не поможет собрать информацию о каждом человеке”, — сказал Валге.
По утверждению Валге, ученые также отметили, что такую важную информацию, как например об эмиграции, с помощью находящихся в регистрах данных точно собрать не удалось.
Второй рассматриваемый вариант — основанная на данных регистра перепись, скомбинированная с опросом. Но здесь, по мнению Валге, может крыться своя опасность: люди склонны приукрашать или и вовсе предоставлять ложные данные. ”По мнению комиссии, посредством такого метода мы все же получим более хороший результат. Мы советуем использовать этот метод”, — сказал Валге.
Член комиссии Сигне Рийсало отметила, что перепись народонаселения должна быть точной и отражать реальную ситуацию. ”Это — важнее всего. Но помнить надо и о стоимости различных методов. Для того, чтобы решить, инвестировать ли дополнительные миллионы для получения новой информации, необходимо сначала проанализировать, что именно улучшится, если мы получим эту информацию”.
Рийсало добавила, что примерно пятая часть нашего населения не зарегистрировала свое реальное место жительства в регистре народонаселения. И эту проблему перепись посредством регистров не решит. ”Поэтому ученые и комиссия рекомендуют организовать перепись населения частично на основе данных регистров, но часть информации запросить у населения напрямую”, — сказала она.
Решение о том, какой метод использовать для переписи населения и жилых помещений в 2021 году, Департамент статистики примет к концу этого года.
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