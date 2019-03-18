Для людей с деменцией адаптируют около 1000 мест в домах призрения

Согласно первоначальным результатам конкурса на адаптацию жилья, дома призрения хотят адаптировать для людей с деменцией около 1000 мест, в том числе планируется создать свыше 200 новых мест. Всего в ходе конкурса было представлено 38 ходатайств в размере 2,2 миллиона евро, сообщает Министерство социальных дел.
”Люди с деменцией нуждаются в безопасной и уютной среде, которая также поддерживала бы их в повседневной жизни. Обычная среда в доме призрения не всегда для этого подходит, и в более сложных случаях дома призрения отказывались от принятия человека. Именно благодаря домам призрения, которые поддерживают жизнь людей с деменцией, мы улучшим доступность и качество помощи для людей”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.
Министр социальной защиты также подчеркнула, что тема деменции нуждается в большем внимании со стороны общества. ”Психологические и поведенческие особенности, связанные с деменцией, а также недостаточные знания по поводу протекания деменции приводят к быстрому социальному угасанию. Это тяжело как для самого человека с деменцией, так и для его близких, так как со временем увеличивается нагрузка по уходу. Однако необходимая система поддержки находится на стадии разработки”, — сказала министр Кайа Ива.
На адаптацию мест поступило 38 ходатайств, из которых 26 заявлений подали дома призрения при местных самоуправлениях и 12 заявлений поступили от частных домов призрения. Всего на адаптацию мест и создание новых ходатайствуют о 2,2 миллиона евро. На эти нужды в государственном бюджете запланировано 1,5 миллиона евро. По завершению конкурса будет рассмотрение и оценивание заявок, решение о выплате пособий будет принято в конце апреля.
Государство выделяет пособия на проектирование, строительство, на внутреннюю и ландшафтную архитектуру, строительные материалы и работу, а также на стационарную мебель и на оборудование необходимыми вспомогательными средствами. Особенное внимание уделялось тем проектам, которые предлагали технические решения. Например, систему дистанционного наблюдения или датчик падения. Проекты оценивались исходя из экспертного анализа, проведенного в 2018 году НКО ”Жизнь с деменцией”. Размер пособия составляет 85% от общей стоимости проекта. Размер максимального пособия на одного ходатая составляет 100 000 евро, к этой сумме прибавляется доля самофинансирования.
В прошлом году благодаря государственному финансированию был создан центр компетенции по деменции, цель которого — улучшить знания людей и местных самоуправлений о деменции. Центр компетенции предлагает сеть поддержки, экспертное консультирование и совместную работу с учебными и научными учреждениями для обучения специалистов.
С января этого года также запущена информационная линия помощи людям с деменцией. Позвонив по номеру 6446 440, помощь могут получить как люди с деменцией, их родственники, так и специалисты.
”Впереди предстоит сделать многое, однако первые шаги уже сделаны. Мы поддерживаем как можно более долгое пребывание дома, когда человек справляется с повседневными задачами у себя, однако в сложных случаях это не должно ложиться на плечи близких. Благодаря различным методам поддержки, государство сможет помогать людям, которые ухаживают за своими близкими, объединять работу и семейную жизнь наиболее подходящим для них образом. Это та цель, к которой мы должны стремиться при перепланировании системы долгосрочного ухода”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.