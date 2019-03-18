Для людей с деменцией адаптируют около 1000 мест в домах призрения

”Люди с деменцией нуждаются в безопасной и уютной среде, которая также поддерживала бы их в повседневной жизни. Обычная среда в доме призрения не всегда для этого подходит, и в более сложных случаях дома призрения отказывались от принятия человека. Именно благодаря домам призрения, которые поддерживают жизнь людей с деменцией, мы улучшим доступность и качество помощи для людей”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Министр социальной защиты также подчеркнула, что тема деменции нуждается в большем внимании со стороны общества. ”Психологические и поведенческие особенности, связанные с деменцией, а также недостаточные знания по поводу протекания деменции приводят к быстрому социальному угасанию. Это тяжело как для самого человека с деменцией, так и для его близких, так как со временем увеличивается нагрузка по уходу. Однако необходимая система поддержки находится на стадии разработки”, — сказала министр Кайа Ива.

На адаптацию мест поступило 38 ходатайств, из которых 26 заявлений подали дома призрения при местных самоуправлениях и 12 заявлений поступили от частных домов призрения. Всего на адаптацию мест и создание новых ходатайствуют о 2,2 миллиона евро. На эти нужды в государственном бюджете запланировано 1,5 миллиона евро. По завершению конкурса будет рассмотрение и оценивание заявок, решение о выплате пособий будет принято в конце апреля.