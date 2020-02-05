05.02.2020, 09:06

Для компенсации больничного с первого дня потребовалось бы дополнительно 20 млн евро в год

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Külmetus
Foto: Anni Õnneleid

Средняя продолжительность листка нетрудоспособности в Эстонии составляет 13 дней, первые три из которых работнику никем не оплачиваются. Изменение действующей системы таким образом, чтобы больничный компенсировался с первого дня, обошлось бы Больничной кассе в дополнительные 20 млн евро, пишет rus.err.ee.

Статистика Больничной кассы показывает, что листки нетрудоспособности оформляются в основном при более серьезных заболеваниях: средняя продолжительность больничного в прошлом году составила 13 дней.

Семейные врачи накануне предложили отменить требование оформления больничного за первые три дня болезни для снижения административной нагрузки, предоставив работникам возможность оставаться дома по соглашению с работодателем. Если же требование оформлять больничный сохранится, но за его первые три дня начнут выплачивать компенсацию, то, по подсчетам Больничной кассы, для этого дополнительно потребовалось бы 20 млн евро.

Разрабатываемый Министерством социальных дел проект изменений в организации первичного уровня здравоохранения на данный момент не предусматривает изменений в порядке оформления листков нетрудоспособности.

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