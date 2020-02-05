Для компенсации больничного с первого дня потребовалось бы дополнительно 20 млн евро в год

Статистика Больничной кассы показывает, что листки нетрудоспособности оформляются в основном при более серьезных заболеваниях: средняя продолжительность больничного в прошлом году составила 13 дней.

Семейные врачи накануне предложили отменить требование оформления больничного за первые три дня болезни для снижения административной нагрузки, предоставив работникам возможность оставаться дома по соглашению с работодателем. Если же требование оформлять больничный сохранится, но за его первые три дня начнут выплачивать компенсацию, то, по подсчетам Больничной кассы, для этого дополнительно потребовалось бы 20 млн евро.

Разрабатываемый Министерством социальных дел проект изменений в организации первичного уровня здравоохранения на данный момент не предусматривает изменений в порядке оформления листков нетрудоспособности.