Для Эстонии - большая редкость: в Таллинне родились тройняшки
В Ида-Таллиннской центральной больнице 6 мая на свет появились три богатыря — Вадим, Женя и Вова, передает rus.err.
В Ида-Таллиннской центральной больнице 6 мая на свет появились три богатыря — Вадим, Женя и Вова, передает rus.err.
Как уверяет мама малышей Таисия Зотова, мальчики очень разные: как внешне, так и по характеру.
Спокойный Вова оказался настоящим сюрпризом, ведь сначала врачи сообщили родителям о двойняшках.
В Эстонии тройняшки обычно рождаются всего два-три раза в год. В этом году первая тройня появилась на свет в Вильянди. Вторая тройня здесь — в Таллинне.
Дома тройняшек ждет и старший братик, которому сейчас три с половиной года.
"Я родом из России, из Краснодара. В связи со всеми событиями границы закрыли, никто не может приехать", — сказала Зотова.
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