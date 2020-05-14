Для Эстонии - большая редкость: в Таллинне родились тройняшки

Как уверяет мама малышей Таисия Зотова, мальчики очень разные: как внешне, так и по характеру.

Спокойный Вова оказался настоящим сюрпризом, ведь сначала врачи сообщили родителям о двойняшках.

В Эстонии тройняшки обычно рождаются всего два-три раза в год. В этом году первая тройня появилась на свет в Вильянди. Вторая тройня здесь — в Таллинне.

Дома тройняшек ждет и старший братик, которому сейчас три с половиной года.

"Я родом из России, из Краснодара. В связи со всеми событиями границы закрыли, никто не может приехать", — сказала Зотова.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.