12.09.2019, 07:05

Для борьбы с обгонами на шоссе начали ставить ограждения. Местные самоуправления протестуют

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"Бессмысленная трата денег!"
rus.delfi.ee
EST 2
renoveeritud Paldiski maantee
renoveeritud Paldiski maanteeFoto: Priit Simson

В понедельник началось строительство ограждения на разделительной полосе шоссе Таллинн-Рапла-Тюри на отрезке Кирдалу-Тагади. Департамент шоссейных дорог уверяет, что это сделает движение более безопасным, но самоуправления считают это бессмысленной тратой денег.

На участке шоссе в 3,2 километра в волости Кохила построят ограждения, но старейшина волости Хейки Хепнер в социальных сетях выражает свое недовольство планами департамента.

"Это мера не повысит безопасность движения, скорее, понизит ее. Потому что после езды в колонне водители любой ценой захотят совершить обгон там, где ограждения больше нет", — считает Хепнер.

Союз местных самоуправлений протестовал против строительства ограждений, но им объяснили, что цель ограждений — предотвращение обгонов. Хепнер считает, чт ов таком случае эти ограждения надо выстроить вплоть до Рапла.

По его словам, Департаменту шоссейных дорог предложили потратить эти деньги вместо этого на то, чтобы сделать более безопасным какой-нибудь перекресток, также хотели сделать отрезки дороги 2+1 и 2+2. Хепнер считает, что это действительно бы повысило безопасность.

Однако никакой внятной обратной связи местные самоуправления не получили, и строительство решено было все же начать. "Бессмысленная трата денег", — подводит итог старейшина.

Департамент: дополнительных полос не будет


Координатор опасных участков Департамента шоссейных дорог Янно Вилберг сообщил новостному порталу ERR, что ограждение на разделительной полосе шоссе Таллинн-Рапла решили построить из-за целого ряда факторов риска: высокой интенсивности дорожного движения, пологих поворотов и случаев прямого столкновения.

"Учтено и то, что в конце участка с ограждением в обоих направлениях имеется прямой отрезок для совершения безопасного обгона", — подчеркнул Вилберг.

"Цель установки ограждения заключается в изменении системы движения, чтобы водители ошибались как можно реже, а в случае ошибки ущерб был бы минимален", — объяснил специалист департамента, добавив, что в ближайшие годы шоссе Таллинн-Рапла-Тюри расширять на одну или две полосы не планируется.

В ходе начавшихся в понедельник работ на отрезке Кирдалу-Тагади будет установлено ограждение протяженностью 3,4 км, а для поворотов налево и разворота будут созданы специальные участки.

Стоимость работ составляет 442 700 евро. Ограждение будет готово в декабре.

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