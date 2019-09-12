Для борьбы с обгонами на шоссе начали ставить ограждения. Местные самоуправления протестуют

На участке шоссе в 3,2 километра в волости Кохила построят ограждения, но старейшина волости Хейки Хепнер в социальных сетях выражает свое недовольство планами департамента.

"Это мера не повысит безопасность движения, скорее, понизит ее. Потому что после езды в колонне водители любой ценой захотят совершить обгон там, где ограждения больше нет", — считает Хепнер.

Союз местных самоуправлений протестовал против строительства ограждений, но им объяснили, что цель ограждений — предотвращение обгонов. Хепнер считает, чт ов таком случае эти ограждения надо выстроить вплоть до Рапла.

По его словам, Департаменту шоссейных дорог предложили потратить эти деньги вместо этого на то, чтобы сделать более безопасным какой-нибудь перекресток, также хотели сделать отрезки дороги 2+1 и 2+2. Хепнер считает, что это действительно бы повысило безопасность.

Однако никакой внятной обратной связи местные самоуправления не получили, и строительство решено было все же начать. "Бессмысленная трата денег", — подводит итог старейшина.

Департамент: дополнительных полос не будет



Координатор опасных участков Департамента шоссейных дорог Янно Вилберг сообщил новостному порталу ERR, что ограждение на разделительной полосе шоссе Таллинн-Рапла решили построить из-за целого ряда факторов риска: высокой интенсивности дорожного движения, пологих поворотов и случаев прямого столкновения.