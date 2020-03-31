Дистанционное обучение в Таллинне проходит успешно

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что перевод 46 400 таллиннских учеников на дистанционное обучение за очень короткий промежуток времени оказался масштабным мероприятием, которое осуществилось только благодаря продуманной и эффективной совместной работе разных сторон.

”Учителя научились использовать новую среду как в учебной работе, так и в общении с родителями, — сказал Вадим Белобровцев. — Отметить также нужно и детей, которые прилагают много усилий, и родителей, которые поддерживают детвору в домашней учебе”.

По данным Департамента образования, примерно у 400 учеников нет возможности учиться дистанционно, в их числе и ученики гимназии для взрослых. Исходя из полученной от директоров школ информации, большинство этих детей и подростков и раньше имели проблемы с посещением школы. С ними работают молодежные и социальные работники.

Внедрение столь масштабного дистанционного обучения — впервые проходит в целой стране и одновременно является и большим вызовом.

”Школы ежедневно передают в Департамент образования информацию о том, как у них идет процесс и большей частью обратная связь позитивна — мы справились с серьезными сложностями. Если есть проблемы, решаем их сообща. Ситуация новая, но, сделав совместное усилие, сумеем с ней справиться”, — продолжил вице-мэр.