Дистанционное обучение в Таллинне проходит успешно

Если первая неделя дистанционного обучения в Таллинне прошла под знаком привыкания, то на прошлой неделе процесс очень хорошо наладился благодаря совместной работе школ, учителей, учеников и родителей.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что перевод 46 400 таллиннских учеников на дистанционное обучение за очень короткий промежуток времени оказался масштабным мероприятием, которое осуществилось только благодаря продуманной и эффективной совместной работе разных сторон.
”Учителя научились использовать новую среду как в учебной работе, так и в общении с родителями, — сказал Вадим Белобровцев. — Отметить также нужно и детей, которые прилагают много усилий, и родителей, которые поддерживают детвору в домашней учебе”.
По данным Департамента образования, примерно у 400 учеников нет возможности учиться дистанционно, в их числе и ученики гимназии для взрослых. Исходя из полученной от директоров школ информации, большинство этих детей и подростков и раньше имели проблемы с посещением школы. С ними работают молодежные и социальные работники.
Внедрение столь масштабного дистанционного обучения — впервые проходит в целой стране и одновременно является и большим вызовом.
”Школы ежедневно передают в Департамент образования информацию о том, как у них идет процесс и большей частью обратная связь позитивна — мы справились с серьезными сложностями. Если есть проблемы, решаем их сообща. Ситуация новая, но, сделав совместное усилие, сумеем с ней справиться”, — продолжил вице-мэр.
Все вовлеченные в домашнее обучение люди старательно делятся своим опытом. ”Иногда интенсивность учебной работы в школах разная — это замечается в обратной связи как от родителей, так и учеников. Анализируем происходящую организацию учебной работы, особенно с учетом объема поставленных задач, и при необходимости вносим коррективы”, — добавил Вадим Белобровцев.
С 18 марта Таллинн предлагает возможность бесплатных школьных обедов.
”Нам приятно, что дети используют эту возможность, тем самым минимум раз в день они получают горячее питание, которое очень важно растущему организму, — подчеркнул вице-мэр Вадим Белобровцев. — Количество пользующихся этой возможностью детей ежедневно увеличивается. Если в первый день выдали 490 порций, то в пятницу горячие школьные обеды были доставлены в термоупаковках более 1400 детям и подросткам. Для того, чтобы получить горячий школьный обед семья должна сама известить директора, потому что обеды заказываются в соответствии с количеством желающих”.
Выдача школьных обедов проводится с соблюдением всех требований защиты здоровья, дети разделены по интервалам и скоплений не происходит. Используются дезинфицирующие средства и сохраняется безопасная дистанция.
Таллиннские школы совместно с Департаментом образования следят за тем, чтобы у детей было все необходимое для организации удаленного обучения. Например, школы выдают своим ученикам напрокат необходимые для учебы лаптопы, если из-за их отсутствия ребенок не может принимать участия в учебном процессе.
Планируется, что система удаленного обучения сохранится до 1 мая.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Немецкие медики назвали средний возраст погибших от коронавируса
Вскрылась другая причина высокой смертности от COVID в Италии
В Германии зафиксирован самый высокий скачок смертности от COVID
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса