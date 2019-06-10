Дискуссии Фестиваля мнений помогут заглянуть в будущее

”Каждая беседа и дискуссия на Фестивале мнения поможет лучше понять, какие вопросы сегодня волнуют жителей Эстонии, и как мы можем справиться с грядущими изменениями как на личном уровне, так и на уровне общества”, — сказала руководитель фестиваля Майу Лауринг.

”Будущее неизвестно, конфликты же не только не помогают, а усложняют ситуацию. Фестиваль мнений хочет собрать людей из разных общин, создать для них возможность общаться с глазу на глаз, а также возможность принять участие в спокойных и перспективных дискуссиях”, — добавила Лауринг.

В этом году на фестивале больше чем обычно будет говориться о роли ученых в общественной дискуссии. Ученые будут курировать главную площадку фестиваля ”Наше будущее”, также будет дискуссионная площадка о науке и площадка дискуссий об актуальных знаниях.

”Наука основывается на фактах и доказательствах, исходя из которых роль ученых состоит не только в том, чтобы продвигать свою профессию, но и создавать в обществе единое коммуникационное пространство. Для того, чтобы мы могли принимать единогласные и мудрые решения в будущем, нужно найти общий язык сегодня”, — отметила руководитель проекта Народный университет 100 Кадри Асмер.