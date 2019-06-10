Дискуссии Фестиваля мнений помогут заглянуть в будущее

Дискуссии, которые состоятся в августе этого года, на проходящем в седьмой раз в Пайде Фестивале мнений, помогут заглянуть в будущее, ища ответы на вопросы о том, как самому человеку и как обществу быть готовыми к изменениям, которые нас ждут впереди. В центре внимание будет подход к решению важных для общества проблем, основанный на научных знаниях, устойчивое развитие и активное отношения к жизни.
”Каждая беседа и дискуссия на Фестивале мнения поможет лучше понять, какие вопросы сегодня волнуют жителей Эстонии, и как мы можем справиться с грядущими изменениями как на личном уровне, так и на уровне общества”, — сказала руководитель фестиваля Майу Лауринг.
”Будущее неизвестно, конфликты же не только не помогают, а усложняют ситуацию. Фестиваль мнений хочет собрать людей из разных общин, создать для них возможность общаться с глазу на глаз, а также возможность принять участие в спокойных и перспективных дискуссиях”, — добавила Лауринг.
В этом году на фестивале больше чем обычно будет говориться о роли ученых в общественной дискуссии. Ученые будут курировать главную площадку фестиваля ”Наше будущее”, также будет дискуссионная площадка о науке и площадка дискуссий об актуальных знаниях.
”Наука основывается на фактах и доказательствах, исходя из которых роль ученых состоит не только в том, чтобы продвигать свою профессию, но и создавать в обществе единое коммуникационное пространство. Для того, чтобы мы могли принимать единогласные и мудрые решения в будущем, нужно найти общий язык сегодня”, — отметила руководитель проекта Народный университет 100 Кадри Асмер.
В ходе открытого сбора идей для программы Фестиваля мнений было предложено 160 тем для дискуссий, которые затрагивают климат, энергетику, экономику, образование, науку, эстонский язык и культуру, здоровье, технологии и др. Программу фестиваля, которая родилась в результате совместной работы десятка организаций и людей, можно посмотреть здесь: https://www.arvamusfestival.ee/kava. Дискуссии будут либо знакомить с каким-либо явлением, либо искать решение какой-либо проблеме, либо анализировать имеющиеся знания. Несколько дискуссий проводятся с целью получить конкретный результат, например список предложений или пожеланий.
Помимо дискуссий, Фестиваль мнений предложит также разнообразную культурную программу, которую в этот раз будет курировать Пайдеский дом музыки и театра. На фестивале совместный концерт дадут Кайдо Кирикмяэ, Мари Калкун и Роберт Юръендал, выступит ансамбль Weekend Guitar Trio, а на закрытии фестиваля в центре Пайде даст концерт ансамбль Lenna.
Фестиваль мнений пройдет 9 и 10 августа в Пайде. На фестиваль со всей Эстонии и из других стран приедут люди из разных общин, для того чтобы во время взвешенных дискуссий лучше понять себя, других и мир в целом. Фестиваль поддерживают целевой капитал Гражданское общество, Тартуский Университет, Эстонская Республика 100, Swedbank, Telia, Посольство Великобритании в Эстонии, город Пайде, союз самоуправлений Ярвамаа, инфо-бюро Европейского Парламента и представительство Европейской Комиссии в Эстонии. Вход на фестиваль свободный.
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