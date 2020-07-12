Дискриминация? Школа не хотела принимать мальчика в инвалидном кресле. Пришлось вмешаться министру образования

2 июня выпускник Основной школы Виймси Марко (15) надел рубашку с галстуком и сел перед компьютером, чтобы пройти собеседование для поступления в Гимназию Виймси, где он хотел учиться.

Основную школу Марко закончил со средней оценкой 3,6, сдал все необходимые экзамены. По математике и эстонскому языку оценки были выше среднего, а вот английский дался ему хуже.

Однако два года назад Гимназия Виймси стала государственной гимназией, а это значит, что для детей Виймси отводится 52% мест, а остальные места заполняются желающими со всей Эстонии. При поступлении важна также таблица успеваемости.

Тяжелая болезнь



Марко родился здоровым и мог ходить. Однако к двум годам у него проявилась хромота. Врачи сказали, что это новый тип мышечной атрофии. К 10 годам он вовсе не мог передвигаться без инвалидного кресла. Марко перенес операцию на ногах и 4 операции на спине. Его мать Мерике говорит, что до сих пор не известно, какая болезнь одолела ее сына.

Поэтому Марко и хотел учиться в Гимназии Виймси, что и указал в своем мотивационном письме. Но гимназия привлекала его не только из-за наличия лифта и близкого к дому местоположения. После окончания гимназии он планирует идти дальше изучать информатику в Таллиннском университете.

Однако приемная комиссия, видимо, не поняла, почему мальчик хочет учиться именно в их школе. "Просто из-за удобства? А есть ли план Б?" — спросил консультант. После беседы комиссия оценила мальчика как "слишком пассивного", а три дня спустя он получил письмо, что не прошел в гимназию, так как его результаты не были достаточно хорошие.

Председатель приемной комиссии Ингрид Хермет написала, что всегда нужно иметь план Б, и посоветовала ему подумать об удаленном обучении в Раплаской гимназии. Ранее она предлагала матери Марко также платное онлайн-обучение в Audentes.

"Онлайн-обучение? Тогда он же постоянно будет сидеть в четырех стенах. Для людей с инвалидностью очень важно общение с другими людьми", — возмущается мать Марко. Чтобы попасть в школу и обратно домой, мальчику требуется помощь родителей, также необходимо наличие лифта в школе.