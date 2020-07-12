12.07.2020, 18:20

Дискриминация? Школа не хотела принимать мальчика в инвалидном кресле. Пришлось вмешаться министру образования

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Кирсти Вайнкюла
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Дискриминация? Школа не хотела принимать мальчика в инвалидном кресле. Пришлось вмешаться министру образования
Erakogu

Мальчик, прикованный к инвалидному креслу из-за болезни, не прошел собеседование и не попал в единственную находящуюся у дома и подходящую для него школу, Гимназию Виймси. Однако друзья и община вступились за него.

2 июня выпускник Основной школы Виймси Марко (15) надел рубашку с галстуком и сел перед компьютером, чтобы пройти собеседование для поступления в Гимназию Виймси, где он хотел учиться.

Основную школу Марко закончил со средней оценкой 3,6, сдал все необходимые экзамены. По математике и эстонскому языку оценки были выше среднего, а вот английский дался ему хуже.

Однако два года назад Гимназия Виймси стала государственной гимназией, а это значит, что для детей Виймси отводится 52% мест, а остальные места заполняются желающими со всей Эстонии. При поступлении важна также таблица успеваемости.

Тяжелая болезнь


Марко родился здоровым и мог ходить. Однако к двум годам у него проявилась хромота. Врачи сказали, что это новый тип мышечной атрофии. К 10 годам он вовсе не мог передвигаться без инвалидного кресла. Марко перенес операцию на ногах и 4 операции на спине. Его мать Мерике говорит, что до сих пор не известно, какая болезнь одолела ее сына.

Поэтому Марко и хотел учиться в Гимназии Виймси, что и указал в своем мотивационном письме. Но гимназия привлекала его не только из-за наличия лифта и близкого к дому местоположения. После окончания гимназии он планирует идти дальше изучать информатику в Таллиннском университете.

Однако приемная комиссия, видимо, не поняла, почему мальчик хочет учиться именно в их школе. "Просто из-за удобства? А есть ли план Б?" — спросил консультант. После беседы комиссия оценила мальчика как "слишком пассивного", а три дня спустя он получил письмо, что не прошел в гимназию, так как его результаты не были достаточно хорошие.

Председатель приемной комиссии Ингрид Хермет написала, что всегда нужно иметь план Б, и посоветовала ему подумать об удаленном обучении в Раплаской гимназии. Ранее она предлагала матери Марко также платное онлайн-обучение в Audentes.

"Онлайн-обучение? Тогда он же постоянно будет сидеть в четырех стенах. Для людей с инвалидностью очень важно общение с другими людьми", — возмущается мать Марко. Чтобы попасть в школу и обратно домой, мальчику требуется помощь родителей, также необходимо наличие лифта в школе.

Кроме того, еще в основной школе у мальчика образовалась группа поддержки среди одноклассников. Друзья относятся к нему как к равному и берут с собой на различные мероприятия и встречи.

А есть ли у государства план Б?


Мерике начал искать план Б для продолжения учебы сына. Она обсуждала вопрос как с Министерством образования, Палатой инвалидов Эстонии, канцлером права, так и с уполномоченной по гендерному равноправию Лийзой Пакостой.

Одноклассники Марко тоже не оставили друга в беде. Один из них написал письмо руководству гимназии: "Было бы хорошо, если бы Марко смог продолжить обучение в школе рядом с домом, тогда он смог бы уделять больше времени учебе, а не тому, как каждый день попасть в школу и домой. Здесь у него есть и группа поддержки из друзей, которые при необходимости могут ему помочь".

Обращение в поддержку Марко направили волости Виймси гимназии также родители его одноклассников, которые понимали всю сложность ситуации для мальчика.

Лийза Пакоста усмотрела в поведении руководства Гимназии Виймси признаки дискриминации инвалидов и 15 июля напомнила напомнила руководству об обязательствах, исходящих из законодательства. Пакоста подчеркнула, что в случае Марко нельзя говорить о плане Б, потому что для него не существует альтернативы.

Пакоста подчеркнула, что согласно ратифицированной в 2012 году конвенции ООН по правам инвалидов, люди с инвалидностью должны иметь возможность посещать основную и среднюю школу в той общине, где они проживают.

В ответ Пакосте руководство гимназии заявило, что якобы не требовало у Марко плана Б, а сам вопрос является обязательным для всех учеников. Руководство опять же упрекнула мальчика в излишней пассивности.

22 июня Пакоста вновь направила руководству гимназии письмо, где отметила, что упреки в пассивности инвалида — тоже могут быть дискриминацией, так ка пассивность может быть причиной инвалидности. Для перехода на онлайн-обучение у мальчика нет причин, ведь до этого он ходил в обычную школу.

Также она объяснила, что Марко не должен занять в школе чье-то место — для него просто нужно создать дополнительное место ученика сособыми образовательными потребностями, как предусматривает закон. Кроме того, в Министерстве образования посчитали, что для Гимназии Виймси не представляет проблему дополнительный набор учеников.

Последняя капля


В курсе случая Марка была и министр образования и науки Майлис Репс. В воскресенье она сообщила Eesti Ekspress, что этим делом министерство занималось несколько месяцев.

По ее словам, дело не в том, что мальчик в инвалидном кресле, а в его способностях, сможет ли но продолжать обучение в гимназии. Окончание основной школы далось ему с трудом, и школьное руководство посчитало, что он не освоил программу в полном объеме.

Однако слова министра расходятся с мнением бывшего классного руководителя Марко, который пишет, что у мальчика хорошая голова на плечах, он сможет отлично самостоятельно справиться и у него получается добиваться хороших результатов.

29 июня Мерике позвали в гимназию на собрание. Неделей ранее директор школы Кармен Паул заявила ей, что Марко в их школе нет места. Однако Мерике ждал сюрприз: директор предложила ей сразу два варианта, как Марко может продолжить обучение в Гмназии Виймси. Теперь семья Марко может решить, какое решение им больше подойдет.

Кармен Паул объяснила Eesti Ekspress, что наличие плана Б было неправильно истолковано, и что приемная комиссия это никак не оценивает на собеседовании. Причину того, почему школа резко передумала, она не объяснила.

Министр Репс призналась, что ей пришлось вмешаться. Однако она похвалила и директора Паул за ее деятельность.

"Я верю в себя. Во мне скрывается гораздо больше, чем можно предположить. Иногда мне действительно сложно справиться с чем-то легким, но я верю, что все это того стоит", — пишет Марко в своем мотивационном письме.

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