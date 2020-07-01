Дискотеки, масштабные мероприятия, трезвые водители электросамокатов: смотрите, что изменится с 1 июля

Снова ослабеют ограничения, введенные против коронавируса

Можно проводить публичные мероприятия и спортивные соревнования со зрителями в помещении при участии до 500 человек. На открытом воздухе при участии до 1000 человек. Ночные клубы и другие развлекательные заведения могут снова открыть двери не более, чем для 100 человек.

Электросамокат приравнивают к транспорту

Министерство экономики и коммуникаций внесло поправки в закон, после которых передвигающиеся на электросамокате, гироскутере, электроскейтборды и на других подобных средствах передвижения — могут разгоняться до 25 км/ч. В глазах закона человек, использующий легкое персональное средство передвижения, будет считаться водителем. Поэтому, например, он должен быть трезвым. У транспорта должен быть фонарь и сигнальная система.

Отпуск по уходу за ребенком продлится, а родительское пособие станет более гибким

Отец, работающий по трудовому договору, может взять 30 календарных дней в качестве отпуска по уходу за ребенком подряд или по частям за 30 дней до предполагаемой даты рождения ребенка и пока ребенку исполнится 3 года. Государство компенсирует отцу отпуск по уходу за ребенком так же, как родительское пособие. Родительское пособие также можно использовать целиком или по частям до тех пор, пока ребенку исполнится 3 года.

Эстония станет одной из первых стран в мире, где будет можно работать удаленно

Государство начинает выдавать визы для удаленной работы. Первоначально заявки смогут подавать работники дигитальной сферы, то есть иностранцы, которые могут выполнять рабочие обязанности в Эстонии, не находясь здесь.

Перевод грузовых судов под эстонский флаг станет более выгодным

Вступят в силу многочисленные изменения в законах, связанные с судоходством, которые создадут благоприятную налоговую систему для эстонских судоходных компаний, будут способствовать развитию прибрежного сектора и обеспечат эстонским морякам социальное и медицинское страхование.

Взносы во вторую пенсионную ступень приостановятся

До 31 августа следующего года государство приостановит взносы во вторую пенсионную ступень в размере 4% для тех, кто родился после 1960 года. Начиная с октября, и жители могут подать заявку на приостановление выплат из своей зарплаты в размере 2%.