Директором музея оккупаций и свободы Vabamu станет Кейу Телве

С 5 апреля руководить музеем оккупаций и свободы Vabamu будет Кейу Телве. Телве изучала в Тартуском университете науку о культуре, и в этом году будет защищать докторскую степень по этнологии. Ранее Телве руководила в музее проектом выездной экспозиции. Кроме того, она создала предлагающий квалитативные исследования Центр прикладной антропологии, а также участвовала во многих международных научных проектах. В своей докторской работе Телве исследует трудовую миграцию эстонцев в Финляндию, и ее влияние на семейные отношения.
Телве руководила в музее проектом самой большой в Эстонии выездной экспозиции „Masters of our own homes: Estonia at 100”, которая была создана в качестве подарка к столетнему юбилею Эстонии. Экспозиция знакомит с историей и культурой Эстонии, и в прошлом году она была представлена как в Стэнфорде, так и в Торонто и Бостоне.
Ранее Телве работала в Тартуском городском музее. Она создала передвижной комплект музейных уроков для школ ”Музей в чемодане” и была инициатором общественного проекта Тартуского городского музея ”Üle Jõe”. ”У Vabamu есть большой потенциал стать местом, которое будет объединять поколения и общины, а также инициировать дискуссии между ними. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Я считаю очень важным, чтобы музей мог как привлекать людей, которые в него приходят, так и быть на виду и на слуху всего общества по обсуждению актуальных тем. Vabamu продолжит рассказывать современную историю, искать новые интересные места для экспозиций и сотрудничать с экспертами по созданию захватывающего и заставляющего задуматься содержания”, сказала Телве.
”Керту выдающаяся девушка, которая очень высоко ценит свободу”, сказала председатель совета музея Сильвия Кистлер-Томпсон. ”Мы уверены, что из нее получится сильный руководитель, который сможет сделать так, чтобы музей Vabamu был открыт для различных целевых групп и нес в себе послание, что свобода не представляет что-то само собой разумеющееся”, добавила г-жа Томпсон.
Музей оккупаций и свободы Vabamu и его филиал Тюремные камеры КГБ находятся под управлением Эстонского фонда Кистлер-Ритсо. За последние три года численность посетителей музея выросла более чем в три раза. Летом 2017 года фонд открыл Тюремные камеры КГБ, а летом 2018 года в Vabamu была открыта новая постоянная экспозиция музея ”У свободы нет границ”, в результате которой выставочная площадь музея увеличилась в два раза — с 660 квадратных метров до 1120 квадратных метров.