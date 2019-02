Директором музея оккупаций и свободы Vabamu станет Кейу Телве

Телве руководила в музее проектом самой большой в Эстонии выездной экспозиции „Masters of our own homes: Estonia at 100”, которая была создана в качестве подарка к столетнему юбилею Эстонии. Экспозиция знакомит с историей и культурой Эстонии, и в прошлом году она была представлена как в Стэнфорде, так и в Торонто и Бостоне.

Ранее Телве работала в Тартуском городском музее. Она создала передвижной комплект музейных уроков для школ ”Музей в чемодане” и была инициатором общественного проекта Тартуского городского музея ”Üle Jõe”. ”У Vabamu есть большой потенциал стать местом, которое будет объединять поколения и общины, а также инициировать дискуссии между ними. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Я считаю очень важным, чтобы музей мог как привлекать людей, которые в него приходят, так и быть на виду и на слуху всего общества по обсуждению актуальных тем. Vabamu продолжит рассказывать современную историю, искать новые интересные места для экспозиций и сотрудничать с экспертами по созданию захватывающего и заставляющего задуматься содержания”, сказала Телве.