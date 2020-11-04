Директором культурного центра "Сальме" станет Стен Светляков

”Культурный центр ”Сальме” — крупнейший в городе, поэтому и велика ответственность при руководстве им. Новый руководитель должен координировать сотрудничество с Городским театром, который сейчас работает в ”Сальме”, руководить деятельностью по интересам и текущими ремонтными работами”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Будущий директор культурного центра ”Сальме” Стен Светляков отметил, что в обновленном культурном центре появилось больше возможностей для его использования. ”Я хочу, чтобы культурный центр ”Сальме” поддерживал культурную жизнь Таллинна и Эстонии, а также начинания жителей района. Культурный центр должен стать лучшим партнером и для организаторов мероприятий. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны при помощи ремонта, благодаря которому помещения можно использовать по-разному”, — добавил Стен Светляков.

”В культурном центре ”Сальме” недавно завершился первый этап реконструкции, в ходе которой были построены два театральных зала по типу блэкбокса, обновлено оборудование большого зала, а также оборудованы гримерки и помещения для вспомогательного персонала. Также в ходе строительных работ была заменена кровля и полностью отремонтирован третий этаж. В ноябре ремонт начнется в подвальном этаже, благодаря этому возродится легендарное кафе ”Леэло”. Тем не менее, второй этап ремонтных работ не помешает работе дома”, — сказал Стен Светляков.

Стен Светляков 8 лет работал в управе Пыхья-Таллинна в сфере культуры и молодежной работы. С июня этого года Стен Светляков исполнял обязанности директора культурного центра ”Сальме”. Стен Светляков закончил Таллиннский университет по специальности ”организация отдыха”. Также он получает степень магистра в Тартуском университете по специальности ”организация культуры”.

Стен Светляков вступит в должность директора культурного центра ”Сальме” с 1 декабря.

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