Директор Спасательного департамента — о трагедии в Тарту: каждый из нас может начать действовать, чтобы такого больше не произошло

"Выражаю глубокие соболезнования близким погибшей сегодня ночью семьи. Спасательный департамент мысленно с вами.

За этот год в огне потеряли свои жизни уже 39 человек. И все то, что мы сейчас делаем, уже не вернет этих людей назад. Однако мы должны спросить себя, как можем уберечься от таких трагичных случаев.

Мы еще не знаем причины этого несчастного случая, но каждый из нас может начать действовать, чтобы такого больше не произошло. Проверим свой дом, зайдем к своим близким и убедимся, что у них установлен дымовой датчик и он в рабочем состоянии. Убедимся, что проверены печные трубы, электросистемы в порядке. Чтобы открытый огонь не оставался без присмотра, особенно во время рождественских праздников, а также правильно топилась печь. И если в доме есть камин, печь или газовая установка, обязательно должен быть установлен датчик угарного газа.

Только вместе и помогая друг другу, мы сможем сделать окружающий нас мир безопаснее и надежнее", — сказал Куно Таммеару.

В Тарту в районе Ихасте среди ночи загорелся двухэтажный деревянный дом. О пожаре сообщил человек, проживающий в соседнем доме, отметив, что в нем проживает семья из пяти человек. Прибывшие за считанные минуты спасатели сразу начали тушить пожар, но из-за сильного огня войти в здание не смогли. Когда им удалось проникнуть в дом, в комнатах были обнаружены пять трупов, из них трое — дети.