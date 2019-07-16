Директор Силламяэской Ваналиннаской школы: мы не можем следить за тем, как дети общаются во дворе

Да, обращались. Мы приглашали родителей, как Саши, так и других. Но больше я не могу ничего рассказывать. Идет следствие.

Как заверила пресс-секретарь Восточной префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина, у родителей Саши контакт с местным молодежным полицейским по разным вопросам был 2 раза.

Кто занимается подобными проблемами в школе?

Социальный педагог, психолог.

Складывается впечатление, что в вашей школе происходит что-то страшное. До этого мужчина приходил в школу с предметом, похожее на оружие, якобы из-за издевательств над одной девочкой. Кто-то говорит, что учителя могут оскорбить ребенка. Теперь совсем другая беда… Как часто к психологам или вам поступают жалобы об издевательствах?

В первом случае специалисты уже признали, что никакого насилия не было. Это не было связано с насилием.

Мы - общеобразовательная школа. У нас учатся разные дети. Из разных культур, семей. Все они с разным умением решать конфликты… У нас учится много детей. И, конечно, между ними возникают конфликты. Как и в любой школе. Еще раз, если над ребенком издеваются, то мы разбираемся в этой проблеме. Часто проводим консультации, где рассказываем, что нужно рассказывать о конфликтах. Говорим родителям, чтобы они следили и сообщали. Психологи постоянно общаются и с детьми, и с родителями.

По словам Костиной, в этом году полиция столкнулась с 2 случаями возможной школьной травли в Силламяэской Ваналиннаской школе.

Какие дальнейшие действия предпримите, чтобы предотвратить насилие в школе?

Мы возвращаемся к началу нашей беседы. Нужно разобраться в ситуации. Сейчас лето, каникулы. Дети могут учиться в одной школе, в одном классе, жить в одном дворе. Дети не общаются только в учебном заведении. Когда мы говорим, что это ученик Ваналиннаской школы, не надо забывать, что ученик он тогда, когда он в школе. А в первую очередь он ребенок. Дети общаются и контактируют с другими людьми не только в школе.

Поэтому работа идет не только со стороны школы, но и от родителей, семьи. Говорить со 100% вероятностью, что насилие было в школе, пока что рано. Идет следствие. Одна история, когда дети конфликтуют в школе на перемене. Другая, когда они уже полтора месяца на каникулах и контактируют во дворе. Или проводят время с родителями. За этим мы не можем следить.

Немножко печально, что обвинения в этой трагедии направляются в адрес школы. Я не думаю, что все так однозначно. Я бы попросила быть очень деликатными. Сообщения в СМИ могут давить на детей, которые напрямую или косвенно связаны с ситуацией. В городе большая шумиха.

Вы уже общались с родителями мальчика?

Я с ними не общалась. Это горе. Его нужно пережить. Была на похоронах.