Директор приюта: пожертвования кошкам делаются реже, а их число растет

Как отметила руководитель MTÜ Varjupaik Рэлика Линд, поддержка всех людей и предприятий очень важна для приюта, особенно важно привить людям осознанность в содержании животных и чувство ответственности за них.

Рэлика Линд рассказала также, что в особенности полученный корм обрадует кошек, так как в их пользу пожертвования делаются реже, а их число, наоборот, растет.

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что помощь нуждающимся, будь то дети, пожилые люди, малообеспеченные семьи или животные, оставшиеся без хозяев, должна быть само собой разумеющейся. Старейшина также отметил, что его радует, что Maxima нашла возможность помочь приюту.