Директор PRIA: бывший министр Ярвик не дал мне ни одного приказа. Идет расследование

Как мы уже сообщали, 6 августа на собрании в министерстве, в котором участвовали директор PRIA Каллас, а также ряд руководители организаций земледельцев, со стороны министра, якобы, был нажим с целью более либерального отношения к нескольким фермерам, которым PRIA угрожал судом за махинации со льготами.

Сегодня с участием Калласа состоялось заседание парламентской комиссии по сельской жизни, после которой он подтвердил, что упомянутое собрание в августе действительно имело место. Но заявил, что о содержании встречи он при всём желании говорить не может, потому что у него есть обязательство о неразглашении. Директор PRIA не пожелал уточнить, кто на него наложил это обязательство, и какой правоохранительный орган возбудил расследование по данному вопросу.

"Те, чьей работой является расследование - они расследуют, они сообщат о своем расследовании, когда придет для этого время", - сказал Каллас.

Каллас лишь сообщил, что бывший министр ни разу не давал ему какого-либо приказа или распоряжения.