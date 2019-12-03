Директор PRIA: бывший министр Ярвик не дал мне ни одного приказа. Идет расследование
Директор Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet — PRIA) Яан Каллас сказал сегодня Delfi, что бывший министр сельской жизни Март Ярвик не дал ему ни одного приказа или распоряжения. И это вызывает удивление в свете недавной публикации Postimees, в которой говорится, что Ярвик и его советник Майдо Пайо активно вмешивались на августовской встрече в деятельность PRIA, требуя более мягкого отношения к некоторым предпринимателям.
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