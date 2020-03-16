Директор — об оставшихся открытыми детсадах: почему нас снова считают второсортными?

"Преподаватель есть преподаватель, и почему вновь сложилась ситуация, когда преподаватель детского сада получает четкий сигнал, что он будто бы второсортный человек, чье здоровье сохранять не так уж и важно", — возмущается директор детсада.

"Я понимаю, что закрыть детские сады в качестве предупредительной меры невозможно, так как есть люди, которые действительно не могут остаться с ребенком дома или же взять его с собой на работу. Но я считаю, что сейчас, когда в Эстонии объявлено чрезвычайное положение, детский сад мог бы работать на основе необходимости", — добавила директор.

Директор считает, что до конца режима ЧС детские сады могли бы быть открыты только для тех детей, с которыми родители не могут остаться дома — реально не могут, подчеркивает она.

Такой режим работы легко организовать — ведь он схож с тем, как работают детсады летом, когда многие дети и учителя находятся в отпуске, объяснила Хийет.

"У нас нет ни одного преподавателя, которого можно принести в жертву болезни, не говоря уже о детях", — подчеркивает директор.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!