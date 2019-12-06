Директор канцелярии президента получил премию в размере 4400 евро

Канцелярию президента Эстонии с зарплатой 4100 евро в месяц Тийт Рийсало возглавил в октябре 2016 года. В январе 2018 года размер его оклада вырос до 4400 евро.

В декабре 2018 года Рийсало также получил премию, в размере 2000 евро.