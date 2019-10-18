Директор Института внешней политики: Эстония должна быть готова к худшему

”Перед Эстонией и другими малыми странами стоит вопрос: как подготовиться к худшему? Как подготовиться, прежде всего, к тому, что США могут захотеть в будущем уменьшить свое присутствие на нашей территории или вовсе вывести отсюда силы? Как подготовиться, самим не содействуя этому — ведь мы, конечно же, этого не хотим”.

”У нас нет убедительной альтернативы. США — наш самый важный союзник. Никакая другая страна не сможет предложить нам такой гарантии безопасности. Мы должны держаться за [гарантию] США, но и готовиться к тому, что нас в этом вопросе может ждать негативное развитие”, — заявила Райк.

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