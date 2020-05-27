27.05.2020, 15:01

Директор гимназии Хуго Треффнера о предложении начать учебный год в середине августа: у меня волосы дыбом встали!


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Hugo Treffneri direktor Ott Ojaveer ei mõista haridusministri arvamust.
Hugo Treffneri direktor Ott Ojaveer ei mõista haridusministri arvamust. Foto: Ingmar Muusikus

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс сказала в передаче ERR, что новый учебный год мог бы начаться 15 августа. Директор гимназии Хуго Треффнера Отт Оявеэр не понял, как этот план вообще работал бы юридически.

"У меня от этого мнения волосы дыбом встали! Я был в замешательстве!" — заявил Оявеэр.

Директор пояснил, что в школах утверждают летние каникулы учителей в течение первого квартала приказом директора. "Дальше время отпусков можно изменить только с согласия учителей, в одностороннем порядке вызвать их в школу раньше невозможно", — сказал Оявеэр. "Я хочу получить от министра юридический совет, как школа должна в одностороннем порядке переделать утвержденные отпуска учителей", — добавил директор.

Заканчивающийся этим летом учебный год и так затянется, по словам Оявеэра некоторые торжественные мероприятия перенесут на конец мая. "К тому же мы узнаем списки будущих учеников десятых классов 10 июля, это означает, что у некоторых летнего отпуска и не было бы", — сказал директор.

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Начало учебного года 15 августа означало бы то, что учителя должны были бы вернуться в школу в начале августа. "Подготовка к учебному году занимает как минимум две недели. Мой отпуск заканчивается 13 августа, многие учителя придут в школу только 18-19 августа", — перечислил Оявеэр.

Хотя дистанционное обучение было сложным опытом как для учителей, так и для учеников, Оявеэр считает начало учебного года в середине августа странным. "Я в замешательстве, для меня это странно. Это невозможно с законодательной точки зрения", — повторил Оявеэр.

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