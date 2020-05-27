Директор гимназии Хуго Треффнера о предложении начать учебный год в середине августа: у меня волосы дыбом встали!

"У меня от этого мнения волосы дыбом встали! Я был в замешательстве!" — заявил Оявеэр.

Директор пояснил, что в школах утверждают летние каникулы учителей в течение первого квартала приказом директора. "Дальше время отпусков можно изменить только с согласия учителей, в одностороннем порядке вызвать их в школу раньше невозможно", — сказал Оявеэр. "Я хочу получить от министра юридический совет, как школа должна в одностороннем порядке переделать утвержденные отпуска учителей", — добавил директор.

Заканчивающийся этим летом учебный год и так затянется, по словам Оявеэра некоторые торжественные мероприятия перенесут на конец мая. "К тому же мы узнаем списки будущих учеников десятых классов 10 июля, это означает, что у некоторых летнего отпуска и не было бы", — сказал директор.

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Начало учебного года 15 августа означало бы то, что учителя должны были бы вернуться в школу в начале августа. "Подготовка к учебному году занимает как минимум две недели. Мой отпуск заканчивается 13 августа, многие учителя придут в школу только 18-19 августа", — перечислил Оявеэр.

Хотя дистанционное обучение было сложным опытом как для учителей, так и для учеников, Оявеэр считает начало учебного года в середине августа странным. "Я в замешательстве, для меня это странно. Это невозможно с законодательной точки зрения", — повторил Оявеэр.

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