Директор Департамента шоссейных дорог слетал за счет государства на отдых в Японию. И по закону все чисто

Как стало известно Delfi, поездка Саука вызвала у сотрудников департамента вопросы: ссылались на то, что он взял с собой супругу, было не ясно, какую часть расходов покрыло при этом ведомство.

Саук пояснил, что участвовал во встрече совета Всемирной ассоциации автомобильных магистралей (PIARC), которая прошла в Йокогаме 24-27 октября. "В рамках встречи была предусмотрена программа для спутниц участников. Там была и моя супруга, авиабилеты для которой, а также размещение и другие расходы были покрыты мною. Департамент шоссейных дорог никаких расходов в связи с этим не понес", — сказал Саук.

В то же время выяснилось, что непосредственно до упомянутого мероприятия (с 19 по 23 октября) Саук находился в отпуске, в Японию он вылетел уже 19 октября, то есть в первый день своего отпуска. Департамент заплатил за авиабилеты Таллинн — Токио — Таллинн 1240 евро, то есть в один конец поездка стоила 620 евро.

С точки зрения закона, никакого нарушения в том, что Саук за государственный счет вылетел в Японию пораньше, чтобы там немного отдохнуть, нет.

"За время нахождения в командировке я не представил департаменту дополнительно ни одного расходного документа. Оплатил сам как частное лицо поездку из аэропорта к месту конференции и обратно, не говоря уже от питании", — отметил директор.