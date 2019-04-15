Директиву ЕС об авторском праве приняли без поддержки Эстонии

По данным ERR, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Финляндия и Швеция проголосовали против директивы об авторском праве. Эстония, Бельгия и Словения оставались нейтральными.

Для принятия решения было необходимо квалифицированное большинство голосов, где учитывались только голоса "за", сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на Министерство юстиции.