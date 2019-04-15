15.04.2019, 15:00

Директиву ЕС об авторском праве приняли без поддержки Эстонии

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rus.delfi.ee
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Internetiaktivistide meeleavaldus
Internetiaktivistide meeleavaldusFoto: Ilmar Saabas

В понедельник совет Европейского союза принял директиву об авторском праве. Эстония во время голосования заняла нейтральную позицию, сообщает rus.err.ee.

По данным ERR, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Финляндия и Швеция проголосовали против директивы об авторском праве. Эстония, Бельгия и Словения оставались нейтральными.

Для принятия решения было необходимо квалифицированное большинство голосов, где учитывались только голоса "за", сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на Министерство юстиции.

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