Дипломат Матти Маазикас броcает Эстонию ради Украины: едет заниматься делами ЕС

Если все пойдет по плану, Маазикас вместе с семьей отправится туда в сентябре в качестве главы делегации Европейского союза на Украине. По сути — посла, но в ЕС этот термин не в обиходе.

Багаж знаний Маазикаса в Эстонии ценится высоко. Вернувшийся из Китая посол Мартен Кокк называет его ”вероятно, человеком с самым широким кругозором” из всех, кого он встречал. Когда-то Маазикас даже участвовал в эстонской версии игры ”Кто хочет стать миллионером?” и ”взял” вопрос на 125 000 крон. Дальше он решил все же не рисковать.

В 1994 году Маазикас стал работать секретарем по иностранным делам партии Isamaa. Членом IRL он является и по сей день. В 1999-2001 году он возглавлял бюро премьер-министра Марта Лаара, где технически в его подчинении находилась и нынешний президент Керсти Кальюлайд. Далее работал послом в Финляндии, Москве, затем канцлером МИД Эстонии. В 2008 году судьба занесла его в Брюссель, а в 2011 году он был назначен постпредом Эстонии при ЕС.