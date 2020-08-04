Дипломат Харри Тийдо посоветовал государству оплачивать учебу эстонских студентов в вузах РФ

"Может быть, нам также следует каждый год отправлять за свои деньги нескольких студентов в некоторые российские университеты. Чтобы они могли понять, как люди живут и думают там", — передает RusERR слова Тийдо.

В качестве примера он привел бывшего командующего Силами обороны, в прошлом танкиста Антса Лаанеотса, который до своего назначения военным атташе в Россию время от времени наносил частные визиты в Москву, встречаясь там с коллегами по военной службе, занимающими сейчас высокие посты.

По словам Харри Тийдо, на таких встречах Лаанеотс узнавал гораздо больше, чем эстонская внешняя разведка выясняет за год.

"У нас нет таких отношений, но должно быть восприятие России, потому что Россия никуда не денется", — заключил Харри Тийдо.