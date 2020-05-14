Дикий запад на рынке защитных масок: что нужно знать?

Юрист адвокатского бюро Hedman Partners Йоханна Ряхн подчеркнула, что на европейский рынок вышло много новых поставщиков защитных масок и средств индивидуальной защиты, чьи сертификаты или маркировки являются неполными или вовсе — поддельными. ”Существовавшие до кризиса производители не справляются с резко возросшим мировым спросом, так что при покупке масок необходимо быть осторожным, поскольку появились те, кто пытаются продать их без подобающей документации или в худшем случае, поставляют товар, несоответствующий требованиям безопасности”, — предупредила Ряхн.

Как известно, даже среди масок поставленных медицинским учреждениям, были случаи, когда товар даже отдалённо не соответствовал требуемому уровню качества и не обеспечивал необходимую безопасность медицинских работников.

По словам юриста, продаваемые в Европейском союзе маски FFP2 и FFP3 должны соответствовать требованиям ЕС по техническим характеристикам, качеству, документации и маркировке. Маски FFP2 и FFP3 должны иметь сертификат соответствия, который удостоверяет прохождение сертификации и соответствие требованиям качества. Кроме того, маски должны иметь маркировку СЕ, с помощью которой можно определить происхождение и производителя масок.

”Защитные маски должны пройти тестирование и быть утверждены — в Европейском союзе в настоящее время сертификаты соответствия к защитным маскам выдаёт более тридцати аккредитованных лабораторий, которые сейчас явно перегружены. Кроме того, не редки случаи, когда продукт соответствует требованиям по качеству и сертифицирован, но его невозможно продавать в Европейском Союзе из-за недостаточной маркировки”, — привела пример Ряхн. При продаже защитных масок соответствующая документация масок должна быть предоставлена их изготовителем.



Однако возможны исключения





По словам юриста Hedman Partners, в связи с недостатком средств индивидуальной защиты, у производителя есть возможность избежать требований к документации, если маски не продаются широкой публике, а используются только медицинскими работниками или государственными органами.