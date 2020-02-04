Девятнадцать ведущих управленцев Клиники ТУ требуют отставки мэра Тарту

Приводим заявление в полном объеме:

Совет больницы Тартуского университета привел больницу к глубокому кризису управления. В клинике нет спокойной рабочей атмосферы, председатель правления Прийт Ээльмяэ уже почти 1,5 года не может наладить процесс сотрудничества с заведующими клиники и не планирует этого делать. Репутация ведущего медицинского учреждения Эстонии с 4400 сотрудниками серьезно пострадала.

Совет клиники во главе с его председателем Урмасом Клаасом пытается реализовать изменения, которые не улучшают, а ухудшают организацию работы.

Противостояние между Прийтом Ээльмяэ, не обладающего соответствующими качествами для управления клиникой, и медицинским персоналом — это не потенциальный риск, а реальная ситуация, которая длится уже 1,5 года. Это тупиковый путь. Покидать клинику должны не ведущие врачи и заведующие, а некомпетентный руководитель правления.

Прийт Ээльмяэ не способен управлять клиникой Тартуского университета, поскольку у него нет необходимых навыков, знаний, личных качеств и желания. Руководитель, который не хочет сотрудничать со своей командой, выражает безразличие и в отношении своей работы.

Предъявление необоснованных претензий к коллективу, который трудится без руководителя, не является частью командной работы. Как заведующие, мы, безусловно, согласны с модернизацией структуры, срочными трудовыми договорами и конкуренцией за должность.

Председатель совета согласился с действиями председателя правления, которые привели к кризису управления клиникой. Оба руководителя должны взять на себя ответственность за это.