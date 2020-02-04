Девятнадцать ведущих управленцев Клиники ТУ требуют отставки мэра Тарту

19 руководителей Клиники Тартуского университета выступили с совместным заявлением, в котором потребовали отставки мэра города Урмаса Клааса (Партия реформ) с поста председателя совета больницы.
Приводим заявление в полном объеме:
Совет больницы Тартуского университета привел больницу к глубокому кризису управления. В клинике нет спокойной рабочей атмосферы, председатель правления Прийт Ээльмяэ уже почти 1,5 года не может наладить процесс сотрудничества с заведующими клиники и не планирует этого делать. Репутация ведущего медицинского учреждения Эстонии с 4400 сотрудниками серьезно пострадала.
Совет клиники во главе с его председателем Урмасом Клаасом пытается реализовать изменения, которые не улучшают, а ухудшают организацию работы.
Противостояние между Прийтом Ээльмяэ, не обладающего соответствующими качествами для управления клиникой, и медицинским персоналом — это не потенциальный риск, а реальная ситуация, которая длится уже 1,5 года. Это тупиковый путь. Покидать клинику должны не ведущие врачи и заведующие, а некомпетентный руководитель правления.
Прийт Ээльмяэ не способен управлять клиникой Тартуского университета, поскольку у него нет необходимых навыков, знаний, личных качеств и желания. Руководитель, который не хочет сотрудничать со своей командой, выражает безразличие и в отношении своей работы.
Предъявление необоснованных претензий к коллективу, который трудится без руководителя, не является частью командной работы. Как заведующие, мы, безусловно, согласны с модернизацией структуры, срочными трудовыми договорами и конкуренцией за должность.
Председатель совета согласился с действиями председателя правления, которые привели к кризису управления клиникой. Оба руководителя должны взять на себя ответственность за это.
Председатель правления должен уйти немедленно. Это первое и непременное условие для восстановления нормальной рабочей обстановки. Председатель совета должен подать в отставку с занимаемой должности и взять на себя ответственность за то, что он не справился со своей работой и оправдывает продолжение основанного на эмоциональном насилии стиля управления в клинике Тартуского университета.
Вина лежит на совете клиники Тартуского университета в целом. Совет не понял необходимости баланса между взаимодействием университета и больницы и не предпринял разумных шагов для достижения этого баланса.
Со времени внеочередного заседания совета 13-го января в поведении председателя правления не произошло никаких изменений. Председатель правления игнорирует не только персонал клиники, но и совет.
За последние 1,5 года, которые пост председателя правления занимает Прийт Ээльмяэ, атмосфера в клинике ухудшилась. Ситуация серьезно влияет на предоставление медицинских услуг, а также на процесс получения образования нашими врачами и медицинским персоналом в настоящем и в будущем. Нам нужно спокойствие. Прямо сейчас.
Уважаемый председатель совета, уйдите в отставку.
С уважением,
Проф. Маргус Лембер, заведующий клиникой внутренних заболеваний
Проф. Яан Эха, заведующий клиники кардиологии
Др. Рейн Кермес, директор клиники внутренних заболеваний
Др. Айвар Эхренберг, директор клиники гинекологии
Др. Аго Кыргвеэ, директор клиники анестезиологии и интенсивной терапии
Проф. Йоэль Старкопф, заведующий клиники анестезиологии и интенсивной терапии
Проф. Валло Тилльманн, заведующий детской клиники
Др. Марика Кирсс, директор детской клиники
Доцент Свен Янно, заведующий психиатрической клиникой
Др Ану Тамм, директор единой лаборатории
Др Тааво Сеэдре, заведующая клиникой стоматологии
Проф. Хелле Карро, заведующая клиникой гинекологии
Проф. Урмас Лепрер, заведующий клиникой хирургии
Др. Рейн Куйк, директор клиники спортивной медицины и восстановительного лечения
Доцент Кульдар Кальюранд, заведующая глазной клиникой
Проф. Ааре Мяртсон, заведующий клиникой травматологии и ортопедии
Доцент Пильви Ильвес, заведующая клиники радиологии
Проф. Пилле Таба, заведующая клиникой неврологии
Др. Райн Йыги, заведующий клиникой пульмонологии
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