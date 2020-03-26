Девушка с коронавирусом взывает с больничной койки: никто не верит, никто не принимает всерьез! Люди, придите в себя!

"Я знала, что нельзя ни к кому и ни к чему прикасаться. Продезинфицировала все вещи, которые трогала". Этим же утром Хелле узнала, что один близкий ей человек попал в несчастье. В шоке она прямо на работе расплакалась. Автоматической реакцией напарницы было ее обнять. "Если у нее до того была какая-то другая болезнь, то от меня он точно заразилась", — говорит теперь Хелле. Коллегу девушки до сего дня на коронавирус не проверили.
Утром Хелле позвонил начальник и распорядился, чтобы она быстро шла домой. Но когда услышал, что у напарницы температура еще выше, то отправили домой ее. "Это был замкнутый круг. На работу взять некого. В фирме никто не знал, что делать". Наконец, решили разбить пару продавцов в другом таком же магазине, и прислать Хелле замену. Примерно в 13 часов девушка смогла покинуть магазин.
На следующий день температура поднялась до 37,5, Хелле взяла больничный, ведь вроде ничего уж очень страшного не было. Прошло уже шесть дней.
17 марта, вторник
"Утром встала с большим чувством тяжести, была боль. Постоянно тянуло на кашель. Пошел озноб, стала расти температура", — описывает свое самочувствие в тот день Хелле.
"Все время хотелось прокашляться, но наружу ничего не выходило. Начали болеть колени, голова распухла, появилось жжение в груди и горле. Стало тошнить", — записала Хелле в дневнике. И еще: болела кожа. К вечеру температура поднялась до 38,7.
Хелле пошла на прием к семейному врачу, сдала анализ крови, сделали рентген легких. Все результаты были в норме.
18 марта, среда
Болезнь быстро прогрессировала. Температура 38, мышечная и головная боль, проблемы с животом. Ночью градусник показал 38,7. "Поскольку я всё время ужасно потела, то мой парень постоянно менял простынь".
В момент, когда стало чуть легче, Хелле пошла под душ. И потеряла там сознание. К счастью, Лаури был рядом и пришел на помощь. "Болея этой болезнью ни в коем случае нельзя оставаться одному. Многие говорят, что здесь такого — обычный грипп. Я не представляю, как я пережила эти ужасные дни одна".
Несмотря на потерю сознания, Хелле скорую не вызвала. Положила холодную тряпку на голову и попыталась заснуть. "Было страшно, что увезут в больницу, туда я вообще не хотела. С температурой можно же и дома бороться".
19 марта, четверг
Температура держится на 38,5. Кашель немного усилился. Хотя насморк не считают симптомом коронавируса, у Хелле он был сильным. К вечеру первые симптомы почувствовал и Лаури. У него заболело горло.
20 марта, среда
"Это было очень плохой день", — вспоминает Хелле. "Страшный насморк, ужасный кашель". Температура колеблется между 37,5 и 38. Все дни после ухода с работы Хелле провела в постели. Встать просто была не в состоянии, поход в туалет — "ужасное предприятие".
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