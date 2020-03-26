Девушка с коронавирусом взывает с больничной койки: никто не верит, никто не принимает всерьез! Люди, придите в себя!

"Все смеялись нам в лицо, когда мы надели дыхательные маски, придя на день рождения", — говорит Хелле Ароп. Ее голос на другом конце провода очень слаб, она говорит медленно. Предложения до конца не доводит, потому что их прерывают приступы кашля. Фоном слышно, что кто-то еще рядом заходится в сильном кашле. Это ее сосед по палате.

Хелле — одна из 29 жителей Эстонии, которые нуждаются в стационарном лечении в связи с заболеванием коронавирусом. Ей всего 22, то есть она в таком юном возрасте, когда должна была бы этот "легкий насморк" перенести на ногах. Но это миф, который заставляет многих легковерных людей относиться к эпидемии легкомысленно и махнуть рукой на ограничения в передвижении.

Хелле видит в Instagram, как ее знакомые "ходят на вечеринки, гуляют в компаниях, кофейничают". "Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, не делайте это! Но никто как будто не понимает".

История Хелле показывает, как тяжело может ударить коронавирус по молодым и активным людям. И как важно уже при появлении первых симптомов отделить себя от окружающих. Девушка запечатлела ход болезни в форме дневника вместе с фотографиями и видеороликами. Этот к сегодняшнему дню уже двухнедельный грустный путь начался с чувства утомленности на работе и достиг своей кульминации в машине скорой помощи, которая доставила молодую женщину в Пярнускую больницу.

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11 марта, среда

"Я заболела 11 марта, сегодня уже 25. Никто не хотел бы так долго болеть. Но болезнь еще продолжается", — говорит Хелле по телефону.