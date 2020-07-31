31.07.2020, 20:03

Девочка из Эстонии опубликовала в YouTube свое видео и стала жертвой жестокой травли. Многолетние издевательства закончились суицидом


Лаура-Марлеэне Ефимов
EST 4
Девочка из Эстонии опубликовала в YouTube свое видео и стала жертвой жестокой травли. Многолетние издевательства закончились суицидом
Sõbrad jäävad Heldini heasüdamlikkust ja huumorimeelt igatsema.Erakogu

12-летняя девочка из Эстонии спела песню и опубликовала ролик в YouTube, после чего над ней стали издеваться сверстники. Жестокий буллинг длился годами и закончился тем, что 18 июня этого года девочка в возрасте 19 лет свела счеты с жизнью, пишет Eesti Päevaleht.

Имя Хелдин Ноол прогремело в подростковой среде в 2013 году, когда она опубликовала в YouTube свою версию песни эстонской певицы Грете Пайа "Päästke noored hinged” (”Спасите молодые души”). Петь Ноол не умела и не скрывала этого, а ролик задумывался как шуточный. Видео стало распространяться с огромной скоростью и вскоре в адрес Ноол посыпался шквал оскорблений и негатива. И не прекращался на протяжении целых семи лет.

Мама девочки Ирма рассказала изданию,что Хелдин росла жизнерадостной и любознательной девочкой, но в начальной школе она по непонятной причине стала подвергаться травле и все изменилось, а ситуация с роликом усугубила проблему еще больше.

”Сначала они травили ее в интернете, а вскоре стали травить и в школе. При этом травили и совершенно посторонние люди, которые даже ее не видели”, — рассказала подруга Хелдин Регина.

Параллельно с видео Хелдин создала аккаунт на Ask.fm. Люди стали писать ей и издеваться как под своими именами, так и анонимно. Кто-то спросил девочку, как лечить головную боль, на что она опубликовала фото себя с гигиенической прокладкой на лбу. ”Об этой фотографии говорили еще много лет, хотя по мнению Хелдин она всего лишь пошутила”, — сказала еще одна подруга девочки Кеа-Лийз.

Примерно в это же время произошел еще один случай: ”друзья” позвали Хелдин в парк, чтобы прилюдно поиздеваться. Они стали бить ее, снимать на видео. Девочка была так напугана, что случился конфуз, о чем в скором времени узнали все, в том числе одноклассники. Хелдин не оставалось ничего, кроме как молча держать боль в себе. С этого момента девочка стала постепенно отстранятся от общества и пропускать уроки.

По словам близких, Хелдин постоянно фотографировали на улице и выкладывали фото в социальных сетях. Ее постоянно окрикивали, задрали, свистели вслед.

”Стадный инстинкт. Выбирается одна цель и закидывается камнями”, — рассуждает еще одна подруга Лийза-Мария о том, почему все это случилось.

Несмотря на то, что в последние годы травля была не такой жесткой, след в душе Хелдин остался навсегда. Ее настоящих друзей также травили за то, что они с ней водятся.

Как уже отмечалось выше, буллинг вышел за рамки круга знакомых и одноклассников, Хелдин стала своего рода мемом. Почти все подростки Эстонии, которые общаются в интернете, знали ее.

”Я чувствовала себя такой беспомощной. Если тебя травят два-три человека, то можно с ними поговорить, но в случае с Хелдин их были сотни, если не тысячи. Сложно что-то предпринять, если они просто не прекращают”, — рассказывает подруга.

Училась Хелдин в Таллиннской гимназии Курстику. ”Учителя отрицали проблему и говорили, что травли нет”, — утверждает мать Ирма.

”Мы очень много заботились о ребенке и много вложили в него. Это крайне нечестно в отношении как школы, так и одноклассников Хелдин говорить, что никому не было до нее дела. Как вы себе это представляете? Она приходит к нам в школ и дети начинают над ней издеваться? Тогда я могу сказать, что у вас неверные данные. Такого не было”, — прокомментировал ситуацию директор гимназии Райно Либлик.

Несмотря на то, что в старших классах обидчики поумерили пыл в стенах школы, в социальных сетях активная деятельность продолжалась. ”Одноклассники ведут себя так, будто травли не было. Мы даже иногда перебрасываемся парой слов. Наверное, обидчики имеют обыкновение забывать, но жертва запоминает навсегда”, — ответила Хелдин на один из вопросов в Ask.fm.

”Я поддерживала ее и предложила несколько вариантов решения проблемы. Другие учителя и работники также пытались ей всячески помочь. В те годы, когда Хелдин была моей ученицей, ее точно не оставляли одну с ее проблемами. Ею занимались”, — сказала в свою очередь классная руководительница девочки Юлле Пийбар.

Из записей Хелдин следует, что учительница литературы действительно подняла вопрос о ее травле перед всем классом. Но одноклассники все отрицали. Хелдин пыталась обращаться к другим учителям, но, как правило, получала в ответ, что ей надо больше ходить в школу и все будет хорошо. ”А когда я возвращалась в школу, надо мной издевались еще больше”, — написала девочка. По ее словам, ей было больно слышать слова учителя. Она начала винить во всем себя, а в итоге и вовсе перестала говорить о проблеме, так как потеряла веру как в свои силы, так и общество.

Мать девочки также искала помощи, в том числе в организации Rajaleidja, куда она обратилась, когда дочь заканчивал 8 класс. Со стороны казалось, что ситуация улучшается, поскольку Хелдин взяла себя в руки и подтянула успеваемость. В действительности же стресс с каждым днем лишь усугублялся.

Первая попытка самоубийства случилась в 9 классе. В конце 2019 года Хелдин по собственной инициативе обратилась в психиатрическою клинику, где ей диагностировали тяжелую депрессию и ввиду наличия суицидальных мыслей поместили на полтора месяца в стационар.

После выписки Хелдин назначили сильные антидепрессанты. Близкие говорят, что были в курсе проблем Хелдин, но не осознавали масштаб. ”Все думали, что ей лучше. Я не могла подумать. Я знала, что ситуация серьезня, но не думала, что настолько”, — говорит Кеа-Лийз.

Издевательства продолжались и в начале этого года. Во второй раз в психиатрическую клинику Хелдин попала в марте 2020, на этот раз по настоянию врача. Это не пошло Хелдин на пользу: она впала в состояние фрустрации и снова захотела свести счеты с жизнью. В какой-то момент она даже предприняла попытку к бегству, но оказалась поймана.
18 июля 2020 года Хелдин Ноол все же ушла добровольно из жизни.

Если вы оказались в сложной жизненной ситуации, то можете обратиться по следующим контактам

Линия жизни:
на эстонском языке: 655 8088 (ежедневно 19–7)
на русском языке: 655 5688 (ежедневно 19–7)
кризисная психологическая помощь: 631 4300 (рабочие дни 9–20)

Телефон доверия:
на эстонском языке: 126 ( ежедневно 19–23)
на русском языке: 127 ( ежедневно 19–23)
Помощь жертвам насилия: 116 006 (24 h)
Скорая помощь: 112 (24 h)
Служба помощи детям: 116 111 (24 h), www.lasteabi.ee
Телефон, по которому ребенок может рассказать о своей проблеме: 646 0770 (рабочие дни 10–18)

Э-консультации: www.peaasi.ee
Дежурный психиатрической клиники в Таллинне: 617 2550 (24 h)
Дежурный психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (24 h)
Дежурный психиатрического отделения в Пярну: 516 0379 (24 h)
Дежурный психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (24 h)
Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (24 h)
Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (24 h)

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