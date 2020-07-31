Девочка из Эстонии опубликовала в YouTube свое видео и стала жертвой жестокой травли. Многолетние издевательства закончились суицидом

Имя Хелдин Ноол прогремело в подростковой среде в 2013 году, когда она опубликовала в YouTube свою версию песни эстонской певицы Грете Пайа "Päästke noored hinged” (”Спасите молодые души”). Петь Ноол не умела и не скрывала этого, а ролик задумывался как шуточный. Видео стало распространяться с огромной скоростью и вскоре в адрес Ноол посыпался шквал оскорблений и негатива. И не прекращался на протяжении целых семи лет.

Мама девочки Ирма рассказала изданию,что Хелдин росла жизнерадостной и любознательной девочкой, но в начальной школе она по непонятной причине стала подвергаться травле и все изменилось, а ситуация с роликом усугубила проблему еще больше.

”Сначала они травили ее в интернете, а вскоре стали травить и в школе. При этом травили и совершенно посторонние люди, которые даже ее не видели”, — рассказала подруга Хелдин Регина.

Параллельно с видео Хелдин создала аккаунт на Ask.fm. Люди стали писать ей и издеваться как под своими именами, так и анонимно. Кто-то спросил девочку, как лечить головную боль, на что она опубликовала фото себя с гигиенической прокладкой на лбу. ”Об этой фотографии говорили еще много лет, хотя по мнению Хелдин она всего лишь пошутила”, — сказала еще одна подруга девочки Кеа-Лийз.

Примерно в это же время произошел еще один случай: ”друзья” позвали Хелдин в парк, чтобы прилюдно поиздеваться. Они стали бить ее, снимать на видео. Девочка была так напугана, что случился конфуз, о чем в скором времени узнали все, в том числе одноклассники. Хелдин не оставалось ничего, кроме как молча держать боль в себе. С этого момента девочка стала постепенно отстранятся от общества и пропускать уроки.

По словам близких, Хелдин постоянно фотографировали на улице и выкладывали фото в социальных сетях. Ее постоянно окрикивали, задрали, свистели вслед.

”Стадный инстинкт. Выбирается одна цель и закидывается камнями”, — рассуждает еще одна подруга Лийза-Мария о том, почему все это случилось.

Несмотря на то, что в последние годы травля была не такой жесткой, след в душе Хелдин остался навсегда. Ее настоящих друзей также травили за то, что они с ней водятся.

