Девиз Дня полезных дел этого года — ”Очистим Эстонию от вируса!”

Команда Дня полезных дел ”Сделаем!” в этом году призывает всех жителей страны начиная с сегодняшнего дня самостоятельно изготавливать и носить маски из ткани. Наряду с другими профилактическими мерами это самый быстрый и эффективный способ остановить распространение вируса общими усилиями и вернуться к обычному жизненному укладу.
Домашние толоки по изготовлению масок начинаются сегодня, 20 апреля, кульминацией станет 2 мая 2020 года. Регистрация толок по изготовлению масок проводится на сайте ”Сделаем!” www.teemeara.ee/ru , чтобы показать пример и вдохновить и других шить маски себе и своим близким. Также на сайте содержатся рекомендации по изготовлению и советы по правильному ношению масок и ухода за ними.
Вместо традиционного ежегодного весеннего Дня полезных дел ”Сделаем!” в этом году по всей Эстонии проводятся домашние толоки по изготовлению масок. Цель мероприятия: ввести в привычку ношение масок, научиться правильно их носить и увеличить количество людей, носящих маски в закрытых помещениях, чтобы препятствовать распространению вируса. В социальных сетях акция проводится под следующими хештегами: #TeemeMaske, #KannameMaske, #TeemeÄra!, #ДелаемМаски, #НосимМаски, #Сделаем!
По словам руководителя Дня полезных дел Тармо Тюйра, поскольку в этом году весна проходит для всех непривычно, то и толоки будут непривычными. ”В этом году из-за особого положения невозможно провести День полезных дел в его традиционном формате, но каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса, соблюдая все меры предосторожности. Толоки по изготовлению масок предлагают дополнительную возможность, с помощью которой каждый может показать, что заботится о себе и своем сообществе, а также готов взять на себя ответственность за свое поведение”, — сказал Тюйр.
По словам Тармо Тюйра, люди начали уставать от особого положения и стали терять бдительность, которая по-прежнему крайне необходима. ”Именно по этой причине мы с командой Дня полезных дел ”Сделаем!” решили внести свой вклад и призвать всех жителей Эстонии как в городах, так и в сельской местности, изготовить самодельные маски. С помощью такой общественной инициативы мы желаем помочь сделать ношение маски в закрытых общественных помещениях социальной нормой”, — пояснил Тюйр. ”Только общими усилиями, внося свой вклад в общую копилку, мы можем предотвратить распространение вируса сейчас и в будущем. Мы хотим сказать всем и каждому: ”Освободим Эстонию от вируса! Сделаем!”.
День полезных дел ”Сделаем!” — это ежегодное масштабное мероприятие, ставшее традиционным для десятков тысяч жителей страны. В этот день в городах и деревнях на толоках общими усилиями выполняется наиболее важная работа; каждый сам решает, что именно стоит предпринять, звать на помощь к себе или отправиться помогать кому-то другому. В этом году из-за особого положения массовые мероприятия запрещены, но самую важную работу общими усилиями мы все же можем выполнить и дома — сшить и носить маску, чтобы очистить Эстонию от вируса!
Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское сельское движение деревень ”Родной край” и образованная ими сеть. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Tamrex, Vizeum, Tele2, Nordic Hotel Forum, R-Kiosk и другие.
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