Девиз Дня полезных дел этого года — ”Очистим Эстонию от вируса!”

Домашние толоки по изготовлению масок начинаются сегодня, 20 апреля, кульминацией станет 2 мая 2020 года. Регистрация толок по изготовлению масок проводится на сайте ”Сделаем!” www.teemeara.ee/ru , чтобы показать пример и вдохновить и других шить маски себе и своим близким. Также на сайте содержатся рекомендации по изготовлению и советы по правильному ношению масок и ухода за ними.

Вместо традиционного ежегодного весеннего Дня полезных дел ”Сделаем!” в этом году по всей Эстонии проводятся домашние толоки по изготовлению масок. Цель мероприятия: ввести в привычку ношение масок, научиться правильно их носить и увеличить количество людей, носящих маски в закрытых помещениях, чтобы препятствовать распространению вируса. В социальных сетях акция проводится под следующими хештегами: #TeemeMaske, #KannameMaske, #TeemeÄra!, #ДелаемМаски, #НосимМаски, #Сделаем!

По словам руководителя Дня полезных дел Тармо Тюйра, поскольку в этом году весна проходит для всех непривычно, то и толоки будут непривычными. ”В этом году из-за особого положения невозможно провести День полезных дел в его традиционном формате, но каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение дальнейшего распространения вируса, соблюдая все меры предосторожности. Толоки по изготовлению масок предлагают дополнительную возможность, с помощью которой каждый может показать, что заботится о себе и своем сообществе, а также готов взять на себя ответственность за свое поведение”, — сказал Тюйр.

По словам Тармо Тюйра, люди начали уставать от особого положения и стали терять бдительность, которая по-прежнему крайне необходима. ”Именно по этой причине мы с командой Дня полезных дел ”Сделаем!” решили внести свой вклад и призвать всех жителей Эстонии как в городах, так и в сельской местности, изготовить самодельные маски. С помощью такой общественной инициативы мы желаем помочь сделать ношение маски в закрытых общественных помещениях социальной нормой”, — пояснил Тюйр. ”Только общими усилиями, внося свой вклад в общую копилку, мы можем предотвратить распространение вируса сейчас и в будущем. Мы хотим сказать всем и каждому: ”Освободим Эстонию от вируса! Сделаем!”.